Ｃｈａｔｗｏｒｋなど／来週の買い需要

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[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <2804> ;ブルドック;401%;128400;0.11;2249;-16 <7678> ;あさくま;344%;3100;0.44;1560;0 <7963> ;興研;340%;14300;3.13;1923;16 <1573> ;Ｈ株ベア;300%;30;3.21;6640;40 <2686> ;ジーフット;198%;54900;0.14;412;-3 <9969> ;ショクブン;194%;53800;2.73;283;0 <7611> ;ハイデ日高;185%;126200;0.26;1835;-25 <9376> ;ユーラシア;184%;21500;2.99;648;0 <5218> ;オハラ;170%;79500;1.35;1524;-3 <9979> ;大庄;139%;186300;0.36;1091;-59 <7991> ;マミヤOP;120%;1200;107.77;696;-4 <9475> ;昭文社HD;115%;11800;0.99;482;0 <5981> ;東京綱;112%;39600;2.02;1223;3 <6904> ;原田工業;104%;12000;1.06;922;-3 <9903> ;カンセキ;100%;300;12.93;2829;-2 <7554> ;幸楽苑HD;95%;45000;0.61;1650;-34 <7615> ;京都友禅;93%;33100;2.95;282;-2 <1309> ;上証50連;83%;374;4.44;46300;-400 <4448> ;Ｃｈａｔｗｏｒｋ;81%;468700;1.79;1121;69 <7421> ;カッパ・クリエ;81%;42000;0.36;1497;-10
[コメント]
Ｃｈａｔｗｏｒｋの信用倍率は1倍台で推移している。これまで1200円～1400円のレンジ内で推移。直近のリバウンドでレンジ下限に接近してきており、需給状況は改善系傾向に。《FA》
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