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「ピーチメルバ パンケーキ」ザ ストリングス 表参道で、“国産桃”のコンポート＆バニラアイス

2021年6月11日 17:59

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記事提供元：ファッションプレス

　ザ ストリングス 表参道は、「ピーチメルバ パンケーキ」を2021年7月3日(土)から9月2日(木)までの期間、1F カフェ＆ダイニング ゼルコヴァにて提供する。

　旬を迎えたみずみずしい国産桃1個を贅沢に使った「ピーチメルバ パンケーキ」は、桃のコンポート、バニラアイス、ラズベリーを合わせたスイーツ「ピーチメルバ」から着想を得たパンケーキ。

　カスタードクリームを詰め込んだ桃のコンポートを、たっぷりの生クリームとともにリコッタチーズパンケーキにトッピング。さらに、パンケーキの周りにはラズベリーソースで模様を描いたピーチヨーグルトソース、国産桃、バニラアイス、ラズベリー、ピーチジュレを飾り、ピンクのグラデーションを描くようにして華やかなルックスに仕上げている。

　甘く香り立つ桃の風味を存分に堪能できる、夏にぴったりのパンケーキだ。

【詳細】
ザ ストリングス 表参道「ピーチメルバ パンケーキ」
販売期間：2021年7月3日(土)～9月2日(木)
場所：カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ／ザ ストリングス 表参道 1F
住所：東京都港区北青山3-6-8
提供時間：11:30～19:00
料金：2,000円 ※サービス料15%別

【予約・問い合わせ先】
TEL：03-5778-4566(カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ直通)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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