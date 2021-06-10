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記事提供元：フィスコ
*07:30JST NY金：小幅高で1895.50ドル、1900ドル近辺で戻り売りの興味残る
NY金先物8月限は小幅高（COMEX金8月限終値：1895.50 ↑1.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比+1.10ドルの1895.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1889.30ドル-1901.70ドル。米国株安を意識した買いが入ったが、ドルが下げ渋ったことから、金先物はやや伸び悩んだ。1900ドル近辺では引き続き戻り売りの興味が残されているようだ。《FA》
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