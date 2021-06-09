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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中生産者物価指数、加カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表など
＜国内＞
08:50 マネーストック(5月)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
15:00 工作機械受注(5月) 120.8
党首討論
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(5月) 1.6％ 0.9％
10:30 中・生産者物価指数(5月) 8.4％ 6.8％
15:00 独・貿易収支(4月) 205億ユーロ
15:00 独・経常収支(4月) 302億ユーロ
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(5月) 0.72％ 0.31％
23:00 米・卸売在庫(4月) 0.8％ 0.8％
23:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
中・資金調達総額(5月、15日までに) 2兆50億元 1兆8507億元
中・マネーサプライ(5月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(5月、15日までに) 1兆4000億元 1兆4700億元
韓・GDP(1-3月)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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