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記事提供元：フィスコ
*05:03JST 6月8日のNY為替概況
8日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円28銭まで下落後、109円51銭まで上昇して引けた。米財務省の3年債入札を控えて10年債利回りが一時1.51％台に下げ、ドル売りが先行。その後、4月JOLT求人件数の過去最高更新を受けてドル買いが盛り返した。
ユーロ・ドルは1.2171ドルから1.2193ドルでもみ合って引けた。ユーロ・円は133円14銭まで下落後、133円42銭まで上昇した。ドイツの4月鉱工業生産の落ち込みや6月ZEW景気期待指数の予想下振れを受けてユーロ売りが先行した。
ポンド・ドルは1.4121ドルまで下落後、1.4164ドルまで上昇。ドル・スイスフランは0.8952フランから0.8972フランでもみ合った。
[経済指標]
・米・4月JOLT求人件数：928.6万件（予想：820.0万件、3月：828.8万件←812.3万件）
・米・4月貿易収支：-689億ドル（予想：-687億ドル、3月：-744億ドル）
・カナダ・4月貿易収支：+5.9億加ドル（予想：-7.0億加ドル、3月：-13.5億加ドル←-11.4億加ドル）《KK》
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