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*15:20JST 出来高変化率ランキング（14時台）～IS米国債7-10ETF、M−i−plugなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月4日 14:59 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4651> サニックス 25817600 764660 3276.35% 11.88%
<2633> NFS&P500ヘッジ無 106820 6736 1485.81% 0.05%
<2562> 上場ダウH 173870 11852 1367.01% -0.13%
<2511> NF外債ヘッジ無 117180 11848 889.03% 0%
<1656>* IS米国債7-10ETF 392311 41442 846.65% 0.12%
<6899> ASTI 104600 11820 784.94% 11.17%
<4571> ナノキャリア 3421600 441000 675.87% 5.86%
<6778> アルチザ 1458600 188120 675.36% -8.49%
<5992> 中発条 829500 121200 584.41% 8.16%
<2521> 上場米HE 806420 122730 557.07% -0.48%
<9273> コーア商事H 691600 121160 470.82% -2.08%
<3909> ショーケース 238200 46020 417.60% 6.21%
<7279> ハイレックス 288300 56500 410.27% 6.85%
<6803> ティアック 1855900 381560 386.40% 1.57%
<4592> サンバイオ 1203500 250600 380.25% 6.39%
<7042> アクセスGHD 2242500 513180 336.98% 7.03%
<7748> ホロン 305000 70960 329.82% 11.86%
<6063> EAJ 294500 71920 309.48% -8.8%
<3191> ジョイ本田 1519600 398080 281.73% 0.98%
<8214> AOKIHD 901800 240480 275.00% 4.42%
<8298> ファミリー 99300 27000 267.78% 0%
<4541> 日医工 1973600 543400 263.19% 4.34%
<7191> イントラスト 276400 76120 263.11% 5.73%
<1326> SPDRゴール 48403 13409.4 260.96% -1.33%
<8914> エリアリンク 129600 37000 250.27% -3.53%
<1655> iS500米 346163 102844.2 236.59% 0%
<3431> 宮地エンジ 89400 26940 231.85% 4.58%
<6298> ワイエイシイ 766500 231300 231.39% 5.96%
<1328> 金連動 56090 16968 230.56% -1.32%
<4177>* M−i−plug 112900 34220 229.92% 7.73%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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