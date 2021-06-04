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出来高変化率ランキング（14時台）～IS米国債7-10ETF、M−i−plugなどがランクイン

2021年6月4日 15:20

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記事提供元：フィスコ


*15:20JST 出来高変化率ランキング（14時台）～IS米国債7-10ETF、M−i−plugなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月4日　14:59　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4651> サニックス　　　　 　25817600 　764660　 3276.35% 11.88%
<2633> NFS&P500ヘッジ無 　106820 　6736　 1485.81% 0.05%
<2562> 上場ダウH　　　　 　173870 　11852　 1367.01% -0.13%
<2511> NF外債ヘッジ無　 　117180 　11848　 889.03% 0%
<1656>* IS米国債7-10ETF 　392311 　41442　 846.65% 0.12%
<6899> ASTI　　　　　 　104600 　11820　 784.94% 11.17%
<4571> ナノキャリア　　　 　3421600 　441000　 675.87% 5.86%
<6778> アルチザ　　　　　 　1458600 　188120　 675.36% -8.49%
<5992> 中発条　　　　　　 　829500 　121200　 584.41% 8.16%
<2521> 上場米HE　　　　 　806420 　122730　 557.07% -0.48%
<9273> コーア商事H　　　 　691600 　121160　 470.82% -2.08%
<3909> ショーケース　　　 　238200 　46020　 417.60% 6.21%
<7279> ハイレックス　　　 　288300 　56500　 410.27% 6.85%
<6803> ティアック　　　　 　1855900 　381560　 386.40% 1.57%
<4592> サンバイオ　　　　 　1203500 　250600　 380.25% 6.39%
<7042> アクセスGHD　　 　2242500 　513180　 336.98% 7.03%
<7748> ホロン　　　　　　 　305000 　70960　 329.82% 11.86%
<6063> EAJ　　　　　　 　294500 　71920　 309.48% -8.8%
<3191> ジョイ本田　　　　 　1519600 　398080　 281.73% 0.98%
<8214> AOKIHD　　　 　901800 　240480　 275.00% 4.42%
<8298> ファミリー　　　　 　99300 　27000　 267.78% 0%
<4541> 日医工　　　　　　 　1973600 　543400　 263.19% 4.34%
<7191> イントラスト　　　 　276400 　76120　 263.11% 5.73%
<1326> SPDRゴール　　 　48403 　13409.4　 260.96% -1.33%
<8914> エリアリンク　　　 　129600 　37000　 250.27% -3.53%
<1655> iS500米　　　 　346163 　102844.2　 236.59% 0%
<3431> 宮地エンジ　　　　 　89400 　26940　 231.85% 4.58%
<6298> ワイエイシイ　　　 　766500 　231300　 231.39% 5.96%
<1328> 金連動　　　　　　 　56090 　16968　 230.56% -1.32%
<4177>* M−i−plug　 　112900 　34220　 229.92% 7.73%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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