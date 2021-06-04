

*08:19JST 6/4

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29058.11、+111.97）

・1ドル110円30-40銭

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34577.04、-23.34）

・ナスダック総合指数は下落（13614.51、-141.82）

・シカゴ日経225先物は下落（28995、大阪比-75）

・SOX指数は下落（3139.19、-57.79）

・VIX指数は上昇（18.04、+0.56）

・米原油先物は下落（68.81、-0.02）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・家計調査（4月）

・車名別新車販売（5月）

・黒田日銀総裁が国際決済銀行（BIS）イベントにオンライン参加

・台湾GDP（1-3月）

・中国天安門事件から32年

・ユーロ圏小売売上高（4月）

・米非農業部門雇用者数（5月）

・米失業率（5月）

・米平均時給（5月）

・米製造業受注（4月）

・米パウエルFRB議長とラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がグリーンスワン2021の討

論会に参加

・米「ビットコイン2021」会議（5日まで）

・主要7カ国（G7）財務相会合（5日まで）《ST》