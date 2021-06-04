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6/4の強弱材料

2021年6月4日 08:19

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記事提供元：フィスコ


*08:19JST 6/4
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29058.11、+111.97）
・1ドル110円30-40銭
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・NYダウは下落（34577.04、-23.34）
・ナスダック総合指数は下落（13614.51、-141.82）
・シカゴ日経225先物は下落（28995、大阪比-75）
・SOX指数は下落（3139.19、-57.79）
・VIX指数は上昇（18.04、+0.56）
・米原油先物は下落（68.81、-0.02）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・家計調査（4月）
・車名別新車販売（5月）
・黒田日銀総裁が国際決済銀行（BIS）イベントにオンライン参加
・台湾GDP（1-3月）
・中国天安門事件から32年
・ユーロ圏小売売上高（4月）
・米非農業部門雇用者数（5月）
・米失業率（5月）
・米平均時給（5月）
・米製造業受注（4月）
・米パウエルFRB議長とラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がグリーンスワン2021の討
論会に参加
・米「ビットコイン2021」会議（5日まで）
・主要7カ国（G7）財務相会合（5日まで）《ST》

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