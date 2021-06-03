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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 サービス業PMI(5月) 45.7
09:30 総合PMI(5月) 48.1
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(4月) 55.74億豪ドル
10:45 中・財新サービス業PMI(5月) 56.0 56.3
10:45 中・財新総合PMI(5月) 54.7
14:00 印・サービス業PMI(5月) 54.0
14:00 印・総合PMI(5月) 55.4
16:00 トルコ・消費者物価指数(5月) 17.30％ 17.14％
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月) 55.1 55.1
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(5月) 56.9 56.9
21:15 米・ADP全米雇用報告(5月) 69.0万人 74.2万人
21:30 米・非農業部門労働生産性(1-3月) 5.5％ 5.4％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 40.6万件
23:00 米・ISM非製造業景況指数(5月) 63.0 62.7
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
米・クオールズFRB副議長(銀行監督担当)が講演
英・ベイリー英中銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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