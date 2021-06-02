

*08:29JST 6/2

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34575.31、+45.86）

・米原油先物は上昇（67.72、+1.40）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28814.34、-45.74）

・ナスダック総合指数は下落（13736.48、-12.26）

・シカゴ日経225先物は下落（28745、大阪比-15）

・1ドル109円30-40銭

・SOX指数は下落（3174.32、-12.24）

・VIX指数は上昇（17.90、+1.14）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・マネタリーベース（5月）

・日銀営業毎旬報告（5月31日現在）

・メイホーホールディングスが新規上場

・ユニクロ既存店売上高（5月）

・菅首相と茂木外相がCOVAX（コバックス）ワクチンサミットに出席

・環太平洋連携協定（TPP）委員会

・ユーロ圏生産者物価指数（4月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・国際決済銀行（BIS）などが主催する金融と気候変動巡る会議「グリーンスワン202

1」（4日まで）《ST》