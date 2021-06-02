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記事提供元：フィスコ
*08:29JST 6/2
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34575.31、+45.86）
・米原油先物は上昇（67.72、+1.40）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28814.34、-45.74）
・ナスダック総合指数は下落（13736.48、-12.26）
・シカゴ日経225先物は下落（28745、大阪比-15）
・1ドル109円30-40銭
・SOX指数は下落（3174.32、-12.24）
・VIX指数は上昇（17.90、+1.14）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・マネタリーベース（5月）
・日銀営業毎旬報告（5月31日現在）
・メイホーホールディングスが新規上場
・ユニクロ既存店売上高（5月）
・菅首相と茂木外相がCOVAX（コバックス）ワクチンサミットに出席
・環太平洋連携協定（TPP）委員会
・ユーロ圏生産者物価指数（4月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・国際決済銀行（BIS）などが主催する金融と気候変動巡る会議「グリーンスワン202
1」（4日まで）《ST》
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