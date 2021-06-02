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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪GDP、ユーロ圏生産者物価指数、米地区連銀経済報告など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(5月) 24.3％
10:00 営業毎旬報告(5月31日現在、日本銀行)
10:30 安達日銀審議委員が静岡県金融経済懇談会で講演、同記者会見
メイホーホールディングスが東証マザーズ、名証セントレックスに新規上場(公開価格:2080円)
菅首相と茂木外相がCOVAX(コバックス)ワクチンサミットに出席
＜海外＞
10:30 豪・GDP(1-3月) -1.1％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(5月) 0.44％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(4月) 7.6％ 4.3％
21:00 ブ・鉱工業生産(4月) -2.4％
米・自動車販売(5月、3日までに) 1795万台 1851万台
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
米・ミネアポリス連銀オンラインイベントにフィラデルフィア、シカゴ、アトランタ、ダラス各連銀総裁が参加
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
サンクトペテルブルク国際経済フォーラム(5日まで)
国際決済銀行(BIS)などが主催する金融と気候変動巡る会議「グリーンスワン2021」(4日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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