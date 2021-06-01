

*17:39JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は151円48銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年6月限

寄付151円47銭 高値151円48銭 安値151円43銭 引け151円48銭

売買高総計10604枚

2年 425回 -0.125％

5年 147回 -0.095％

10年 362回 0.080％

20年 176回 0.445％

債券先物6月限は、151円47銭で取引を開始。明後日の財務省の10年債入札を控え売りが先行したとみられ、151円43銭まで下げた。その後、前日の取引終了後に日銀が「6月国債買入方針は5月から変更なし」と発表したことを受けた買いが優勢になり、151円48銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.14％、10年債は1.62％、30年債は2.30％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.17％、英国債は0.81％、オーストラリア10年債は1.68％、NZ10年債は1.72％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・5月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.9％、4月：+1.6％）

・18:00 ユーロ圏・4月失業率（予想：8.1％、3月：8.1％）

・21:30 カナダ・1-3月期GDP（前期比年率予想：+6.8％、10-12月期：+9.6％）

・22:45 米・5月製造業PMI改定値（予想：61.5、速報値：61.5）

・23:00 米・5月ISM製造業景況指数（予想：60.9、4月：60.7）

・23:00 米・4月建設支出（前月比予想：+0.5％、3月：+0.2％）

・23:00 クオールズ米FRB副議長メディアインタビュー

・23:30 米・5月ダラス連銀製造業活動指数（予想：36.3、4月：37.3）

・03:00 ブレイナード米FRB理事オンライン討論会参加（経済と金融政策）

・OPECプラス閣僚級会合《KK》