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*08:05JST 6/1
[強弱材料]
強気材料
・北海ブレント原油先物は上昇（69.32、+0.60）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28860.08、-289.33）
・大阪夜間取引の日経225先物は下落（28930、大阪日中比-40）
・1ドル109円50-60銭
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の大幅な遅れ
留意事項
・法人企業統計（1-3月期）
・製造業PMI（5月）
・新車販売台数（5月）
・債券市場サーベイ（5月調査、日本銀行）
・中国財新製造業PMI（5月）
・インド製造業PMI（5月）
・独失業率（5月）
・ユーロ圏製造業PMI（5月）
・ユーロ圏失業率（4月）
・ユーロ圏消費者物価指数（5月）
・米建設支出（4月）
・米ISM製造業景況指数（5月）
・「OPECプラス」閣僚級会合
・インドネシアは休場
[サポート＆レジスタンス]
標準偏差+2σ 29670
先行スパンB 29512
先行スパンA 29486
レジスタンス（2） 29289
レジスタンス（1） 29075
100日移動平均 28988
ピボット 28933
終値 28860
5日移動平均 28751
サポート（1） 28719
25日移動平均 28640
サポート（2） 28577
基準線 28535
転換線 28508
標準偏差-2σ 27610
200日移動平均 26690《ST》
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