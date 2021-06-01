

*08:05JST 6/1

[強弱材料]

強気材料

・北海ブレント原油先物は上昇（69.32、+0.60）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28860.08、-289.33）

・大阪夜間取引の日経225先物は下落（28930、大阪日中比-40）

・1ドル109円50-60銭

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の大幅な遅れ

留意事項

・法人企業統計（1-3月期）

・製造業PMI（5月）

・新車販売台数（5月）

・債券市場サーベイ（5月調査、日本銀行）

・中国財新製造業PMI（5月）

・インド製造業PMI（5月）

・独失業率（5月）

・ユーロ圏製造業PMI（5月）

・ユーロ圏失業率（4月）

・ユーロ圏消費者物価指数（5月）

・米建設支出（4月）

・米ISM製造業景況指数（5月）

・「OPECプラス」閣僚級会合

・インドネシアは休場

[サポート＆レジスタンス]

標準偏差+2σ 29670

先行スパンB 29512

先行スパンA 29486

レジスタンス（2） 29289

レジスタンス（1） 29075

100日移動平均 28988

ピボット 28933

終値 28860

5日移動平均 28751

サポート（1） 28719

25日移動平均 28640

サポート（2） 28577

基準線 28535

転換線 28508

標準偏差-2σ 27610

200日移動平均 26690《ST》