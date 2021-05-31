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*16:42JST 【M&A速報：2021/05/31（2）】AIRDOとソラシドエア、共同持株会社設立に関する基本合意書を締結
■AIRDOとソラシドエア、共同持株会社設立に関する基本合意書を締結
■日本政策投資銀行、宮崎銀行<8393>、宮崎太陽銀行<8560>の3行、ソラシドエアが発行する優先株を引き受け
■日本政策投資銀行と北洋銀行<8524>、AIRDOが発行する優先株を引き受け
■東海東京FHD<8616>、経営共創基盤が設立した日本共創プラットフォームに10億円出資
■学校教育向けICT事業のチエル<3933>、リアルタイム通信を提供する「WebRTC」を活用したシステム開発のセーバーに出資
■睡眠解析技術をベースにした高齢者見守りシステム展開のエコナビスタ、Sony Innovation Fundから資金調達を実施
■「食の未来ファンド」運営のkemuri ventures合同会社、冷凍食品ECサイト展開のクオリアースに出資
■アニメ・マンガコミュニティ運営のMyAnimeList、アカツキ<3932>やKADOKAWA<9468>などを割当先として第三者割当増資を実施
■キャピタル・アセット・プランニング<3965>、青山財産ネットワークス<8929>子会社の青山フィナンシャルサービスの第三者割当増資を引き受け
■識学<7049>と新生企業投資の共同出資会社である新生識学パートナーズ、「新生識学成長支援1号ファンド」を組成
■H.U.グループHD<4544>傘下の富士レビオ、ヤマサ醤油にラジオイムノアッセイ製品の製造販売事業の一部を譲渡 基本契約締結
■福島県中心に食品スーパー展開のリオン・ドールコーポレーション、ヨシムラ・フードHD<2884>傘下の栄川酒造を買収
■東京電力HD<9501>、企業価値向上に向けた投資子会社「東京電力タイムレスキャピタル」を設立
■キャリアインデックス<6538>、Web面接専用システム「BioGraph」提供のマージナルを株式交換により完全子会社化
■インディージャパン、スケールアウト、ブレイクポイントの3社、シード期スタートアップ対象の「XVC有限責任事業組合」を共同設立
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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