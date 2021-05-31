

*15:37JST 東証業種別ランキング：不動産業が下落率トップ

不動産業が下落率トップ。そのほか銀行業、機械、鉄鋼、ガラス・土石製品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかの上昇はなし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 503.1 ／ 0.17

2. 鉱業 ／ 221.29 ／ -0.09

3. 空運業 ／ 209.74 ／ -0.23

4. 医薬品 ／ 3,056.39 ／ -0.47

5. 水産・農林業 ／ 465.64 ／ -0.56

6. その他製品 ／ 3,930.2 ／ -0.72

7. 石油・石炭製品 ／ 987.13 ／ -0.83

8. 電力・ガス業 ／ 360.38 ／ -0.91

9. 非鉄金属 ／ 1,044.76 ／ -0.94

10. 電気機器 ／ 3,513.46 ／ -0.97

11. 精密機器 ／ 9,862.36 ／ -1.07

12. 情報・通信業 ／ 5,001.16 ／ -1.08

13. サービス業 ／ 2,809.75 ／ -1.10

14. 輸送用機器 ／ 3,193.21 ／ -1.17

15. 小売業 ／ 1,393.09 ／ -1.19

16. 保険業 ／ 1,021.68 ／ -1.24

17. 食料品 ／ 1,670.63 ／ -1.32

18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,737.15 ／ -1.35

19. 証券業 ／ 406.98 ／ -1.39

20. 陸運業 ／ 1,933.55 ／ -1.40

21. その他金融業 ／ 690.55 ／ -1.44

22. 化学工業 ／ 2,319.26 ／ -1.48

23. 卸売業 ／ 1,746.71 ／ -1.53

24. 建設業 ／ 1,131.06 ／ -1.60

25. 金属製品 ／ 1,334.05 ／ -1.60

26. パルプ・紙 ／ 528.19 ／ -1.64

27. ゴム製品 ／ 3,425.43 ／ -1.69

28. 繊維業 ／ 578.32 ／ -1.71

29. ガラス・土石製品 ／ 1,145.14 ／ -1.78

30. 鉄鋼 ／ 460.9 ／ -1.82

31. 機械 ／ 2,253.28 ／ -1.92

32. 銀行業 ／ 146.76 ／ -2.07

33. 不動産業 ／ 1,458.89 ／ -2.15《FA》