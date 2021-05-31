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東証業種別ランキング：不動産業が下落率トップ

2021年5月31日 15:37

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記事提供元：フィスコ


*15:37JST 東証業種別ランキング：不動産業が下落率トップ
不動産業が下落率トップ。そのほか銀行業、機械、鉄鋼、ガラス・土石製品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかの上昇はなし。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 503.1 ／ 0.17
2. 鉱業 ／ 221.29 ／ -0.09
3. 空運業 ／ 209.74 ／ -0.23
4. 医薬品 ／ 3,056.39 ／ -0.47
5. 水産・農林業 ／ 465.64 ／ -0.56
6. その他製品 ／ 3,930.2 ／ -0.72
7. 石油・石炭製品 ／ 987.13 ／ -0.83
8. 電力・ガス業 ／ 360.38 ／ -0.91
9. 非鉄金属 ／ 1,044.76 ／ -0.94
10. 電気機器 ／ 3,513.46 ／ -0.97
11. 精密機器 ／ 9,862.36 ／ -1.07
12. 情報・通信業 ／ 5,001.16 ／ -1.08
13. サービス業 ／ 2,809.75 ／ -1.10
14. 輸送用機器 ／ 3,193.21 ／ -1.17
15. 小売業 ／ 1,393.09 ／ -1.19
16. 保険業 ／ 1,021.68 ／ -1.24
17. 食料品 ／ 1,670.63 ／ -1.32
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,737.15 ／ -1.35
19. 証券業 ／ 406.98 ／ -1.39
20. 陸運業 ／ 1,933.55 ／ -1.40
21. その他金融業 ／ 690.55 ／ -1.44
22. 化学工業 ／ 2,319.26 ／ -1.48
23. 卸売業 ／ 1,746.71 ／ -1.53
24. 建設業 ／ 1,131.06 ／ -1.60
25. 金属製品 ／ 1,334.05 ／ -1.60
26. パルプ・紙 ／ 528.19 ／ -1.64
27. ゴム製品 ／ 3,425.43 ／ -1.69
28. 繊維業 ／ 578.32 ／ -1.71
29. ガラス・土石製品 ／ 1,145.14 ／ -1.78
30. 鉄鋼 ／ 460.9 ／ -1.82
31. 機械 ／ 2,253.28 ／ -1.92
32. 銀行業 ／ 146.76 ／ -2.07
33. 不動産業 ／ 1,458.89 ／ -2.15《FA》

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