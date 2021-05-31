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出来高変化率ランキング（14時台）～225ベア、日本テレホンなどがランクイン

2021年5月31日 15:12

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記事提供元：フィスコ


*15:12JST 出来高変化率ランキング（14時台）～225ベア、日本テレホンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月31日　14:57　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3636> 三菱総研　　　　　 　528300 　21540　 2352.65% -7.23%
<2621> IS米国債20年ヘッジ 　49555 　3432.8　 1343.57% 0.09%
<4282> EPS　　　　　　 　1891100 　148860　 1170.39% 10.57%
<3267> フィルカンパニー　 　408900 　40440　 911.13% -5.97%
<3967> エルテス　　　　　 　168500 　17160　 881.93% 4.82%
<4493> サイバセキュリ　　 　450000 　52100　 763.72% 17.32%
<2667> イメージワン　　　 　11583200 　1928360　 500.68% -7.09%
<5922> 那須鉄　　　　　　 　22600 　4340　 420.74% 6.5%
<6723> ルネサス　　　　　 　36264200 　7170640　 405.73% -5.17%
<1456>* 225ベア　　　　 　30233 　6289.2　 380.71% 0.92%
<3073> DDHD　　　　　 　564400 　118500　 376.29% -12.61%
<8707> 岩井コスモ　　　　 　243100 　58720　 314.00% -4.87%
<6924> 岩崎電　　　　　　 　151200 　38140　 296.43% 6.22%
<6338> タカトリ　　　　　 　199800 　50940　 292.23% 4.99%
<7408> ジャムコ　　　　　 　350800 　90720　 286.68% 6.3%
<9425>* 日本テレホン　　　 　4139900 　1071780　 286.26% -3.98%
<6941> 山一電　　　　　　 　400200 　103960　 284.96% 3.15%
<7059> コプロHD　　　　 　83000 　21780　 281.08% 5.55%
<1308> 上場TPX　　　　 　677900 　180300　 275.98% -1.33%
<6034> MRT　　　　　　 　509800 　139240　 266.13% 3.62%
<5991> ニッパツ　　　　　 　1883900 　517060　 264.35% 4.67%
<6617> 東光高岳　　　　　 　208500 　59580　 249.95% 0%
<3760> ケイブ　　　　　　 　150000 　44860　 234.37% -6.86%
<1656> IS米国債7-10ETF 　16260 　4882.4　 233.03% -0.12%
<6391> 加地テック　　　　 　66900 　20280　 229.88% -0.88%
<3628>* データHR　　　　 　31900 　9800　 225.51% -10.98%
<7605> フジコーポ　　　　 　77000 　23900　 222.18% 1.31%
<5986> モリテック　　　　 　3443700 　1092520　 215.21% 2.99%
<6613>* M−QDレーザ　　 　7303400 　2320280　 214.76% 9.79%
<4496> コマースワン　　　 　73500 　23540　 212.23% 3.67%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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