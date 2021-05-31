

*15:12JST 出来高変化率ランキング（14時台）～225ベア、日本テレホンなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月31日 14:57 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3636> 三菱総研 528300 21540 2352.65% -7.23%

<2621> IS米国債20年ヘッジ 49555 3432.8 1343.57% 0.09%

<4282> EPS 1891100 148860 1170.39% 10.57%

<3267> フィルカンパニー 408900 40440 911.13% -5.97%

<3967> エルテス 168500 17160 881.93% 4.82%

<4493> サイバセキュリ 450000 52100 763.72% 17.32%

<2667> イメージワン 11583200 1928360 500.68% -7.09%

<5922> 那須鉄 22600 4340 420.74% 6.5%

<6723> ルネサス 36264200 7170640 405.73% -5.17%

<1456>* 225ベア 30233 6289.2 380.71% 0.92%

<3073> DDHD 564400 118500 376.29% -12.61%

<8707> 岩井コスモ 243100 58720 314.00% -4.87%

<6924> 岩崎電 151200 38140 296.43% 6.22%

<6338> タカトリ 199800 50940 292.23% 4.99%

<7408> ジャムコ 350800 90720 286.68% 6.3%

<9425>* 日本テレホン 4139900 1071780 286.26% -3.98%

<6941> 山一電 400200 103960 284.96% 3.15%

<7059> コプロHD 83000 21780 281.08% 5.55%

<1308> 上場TPX 677900 180300 275.98% -1.33%

<6034> MRT 509800 139240 266.13% 3.62%

<5991> ニッパツ 1883900 517060 264.35% 4.67%

<6617> 東光高岳 208500 59580 249.95% 0%

<3760> ケイブ 150000 44860 234.37% -6.86%

<1656> IS米国債7-10ETF 16260 4882.4 233.03% -0.12%

<6391> 加地テック 66900 20280 229.88% -0.88%

<3628>* データHR 31900 9800 225.51% -10.98%

<7605> フジコーポ 77000 23900 222.18% 1.31%

<5986> モリテック 3443700 1092520 215.21% 2.99%

<6613>* M−QDレーザ 7303400 2320280 214.76% 9.79%

<4496> コマースワン 73500 23540 212.23% 3.67%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》