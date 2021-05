*11:15JST ハウスドゥ--- スマート機器・設備を標準装備したIoT住宅「スマート DO ホーム」モデルハウス第1号オープン

ハウスドゥ<3457>は28日、IoT機器を標準装備した「スマート DO ホーム」のモデルハウス第1号を2021年5月29日にオープンすることを発表。

ハウスドゥは同年4月19日より、スマートフォンのアプリや音声でさまざまな操作ができるIoT機器を標準装備した住宅「スマート DO ホーム」の提供を開始。エアコンや照明といった家電のほか、玄関カギの開閉やお湯はり、外出先からでも自宅の様子が確認できる遠隔カメラなどが専用のスマートフォンアプリや音声で操作でき、また、家電や設備を自動連携することで、新しい生活スタイルを手に入れることが可能。

第1号モデルハウスは滋賀県草津市にオープン。スマートフォンアプリや音声でさまざまな設備・機器を操作する新しいライフスタイルを体感することができるとしている。

今後は、ハウスドゥ直営店エリアを中心に、サービス拡大に向け順次「スマート DO ホーム」モデルハウスの展開を予定しているとのこと。《ST》