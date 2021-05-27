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出来高変化率ランキング（10時台）～EIZO、フジミインコなどがランクイン

2021年5月27日 10:53

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記事提供元：フィスコ


*10:53JST 出来高変化率ランキング（10時台）～EIZO、フジミインコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月27日　10:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6694> ズーム　　　　　　 100900 　11320　 791.34% 13.04%
<4014> カラダノート　　　　915300 　105380　 768.57% 6.58%
<6946> 日アビオ　　　　　　249300 　37360　 567.29% 16.64%
<7239> タチエス　　　　　　578600 　92880　 522.95% 11.59%
<6254> 野村マイクロ　　　　756300 　175460　 331.04% 8.86%
<2511>* NF外債ヘッジ無　　160080 　37992　 321.35% 0%
<9278> ブックオフGHD　　341400 　85720　 298.27% -1.01%
<7487> 小津産業　　　　　　165500 　46880　 253.03% -1.72%
<2462> ライク　　　　　　　314100 　89520　 250.87% -5.32%
<4556> カイノス　　　　　　4267300 　1259660　 238.77% 14.09%
<2698> キャンドゥ　　　　　368500 　116800　 215.5% -0.63%
<4825> WNIウェザー　　　59800 　20760　 188.05% -1.49%
<2792> ハニーズHD　　　　740100 　258080　 186.77% 0.29%
<3139> ラクトJPN　　　　97600 　34240　 185.05% -2.23%
<7888> 三光合成　　　　　　400800 　143520　 179.26% -1.44%
<4476> AI　CROSS　　　132900 　47900　 177.45% 3.73%
<4175> M−coly　　　　　160300 　60040　 166.99% 0.77%
<9765> オオバ　　　　　　　139900 　53460　 161.69% -0.38%
<9281> タカラレーベン　　　1185 　466.4　 154.07% -0.32%
<6737>* EIZO　　　　　　114900 　45300　 153.64% 7.03%
<1377> サカタのタネ　　　　740100 　298140　 148.24% -0.94%
<8358> スルガ銀　　　　　　3261500 　1321200　 146.86% -2.69%
<5384>* フジミインコ　　　　199900 　81460　 145.4% 6.41%
<2266> 六甲バタ　　　　　　149500 　61240　 144.12% 5.13%
<4651> サニックス　　　　　2167900 　911580　 137.82% -4.47%
<7806> MTG　　　　　　　580100 　244560　 137.2% 5.61%
<6862> ミナトHD　　　　　151900 　65020　 133.62% 0%
<3349> コスモス薬品　　　　503600 　225100　 123.72% -1.72%
<7921> TAKARAC　　　219200 　98720　 122.04% -1.85%
<2633> NFS&P500ヘッジ無　　12510 　5824　 114.8% 0.09%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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