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*10:53JST 出来高変化率ランキング（10時台）～EIZO、フジミインコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月27日 10:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6694> ズーム 100900 11320 791.34% 13.04%
<4014> カラダノート 915300 105380 768.57% 6.58%
<6946> 日アビオ 249300 37360 567.29% 16.64%
<7239> タチエス 578600 92880 522.95% 11.59%
<6254> 野村マイクロ 756300 175460 331.04% 8.86%
<2511>* NF外債ヘッジ無 160080 37992 321.35% 0%
<9278> ブックオフGHD 341400 85720 298.27% -1.01%
<7487> 小津産業 165500 46880 253.03% -1.72%
<2462> ライク 314100 89520 250.87% -5.32%
<4556> カイノス 4267300 1259660 238.77% 14.09%
<2698> キャンドゥ 368500 116800 215.5% -0.63%
<4825> WNIウェザー 59800 20760 188.05% -1.49%
<2792> ハニーズHD 740100 258080 186.77% 0.29%
<3139> ラクトJPN 97600 34240 185.05% -2.23%
<7888> 三光合成 400800 143520 179.26% -1.44%
<4476> AI CROSS 132900 47900 177.45% 3.73%
<4175> M−coly 160300 60040 166.99% 0.77%
<9765> オオバ 139900 53460 161.69% -0.38%
<9281> タカラレーベン 1185 466.4 154.07% -0.32%
<6737>* EIZO 114900 45300 153.64% 7.03%
<1377> サカタのタネ 740100 298140 148.24% -0.94%
<8358> スルガ銀 3261500 1321200 146.86% -2.69%
<5384>* フジミインコ 199900 81460 145.4% 6.41%
<2266> 六甲バタ 149500 61240 144.12% 5.13%
<4651> サニックス 2167900 911580 137.82% -4.47%
<7806> MTG 580100 244560 137.2% 5.61%
<6862> ミナトHD 151900 65020 133.62% 0%
<3349> コスモス薬品 503600 225100 123.72% -1.72%
<7921> TAKARAC 219200 98720 122.04% -1.85%
<2633> NFS&P500ヘッジ無 12510 5824 114.8% 0.09%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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