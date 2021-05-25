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*15:40JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、水産・農林業、空運業、倉庫・運輸関連業なども下落。一方、証券業が上昇率トップ。そのほかその他製品、鉄鋼、電気機器、非鉄金属なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 証券業 ／ 413.49 ／ 2.00
2. その他製品 ／ 3,907.18 ／ 1.83
3. 鉄鋼 ／ 477.86 ／ 1.64
4. 電気機器 ／ 3,469.34 ／ 0.97
5. 非鉄金属 ／ 1,020.8 ／ 0.94
6. サービス業 ／ 2,788.56 ／ 0.79
7. 情報・通信業 ／ 5,014.5 ／ 0.48
8. 化学工業 ／ 2,331.73 ／ 0.41
9. 石油・石炭製品 ／ 999.58 ／ 0.34
10. 機械 ／ 2,236.75 ／ 0.28
11. 不動産業 ／ 1,464.96 ／ 0.26
12. 鉱業 ／ 224.68 ／ 0.24
13. ゴム製品 ／ 3,430.65 ／ 0.23
14. 輸送用機器 ／ 3,125.77 ／ 0.17
15. 精密機器 ／ 9,885. ／ 0.15
16. 陸運業 ／ 1,902.23 ／ 0.08
17. 卸売業 ／ 1,757.14 ／ 0.05
18. 銀行業 ／ 150.38 ／ 0.04
19. 食料品 ／ 1,676.18 ／ 0.01
20. その他金融業 ／ 703.44 ／ -0.14
21. 金属製品 ／ 1,344.28 ／ -0.17
22. 建設業 ／ 1,152.68 ／ -0.26
23. ガラス・土石製品 ／ 1,150.11 ／ -0.32
24. 電力・ガス業 ／ 368.02 ／ -0.33
25. 小売業 ／ 1,399.95 ／ -0.35
26. 医薬品 ／ 3,031.11 ／ -0.42
27. 保険業 ／ 1,026.12 ／ -0.44
28. 繊維業 ／ 579.99 ／ -0.54
29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,771.95 ／ -0.66
30. 空運業 ／ 197. ／ -0.80
31. 水産・農林業 ／ 473.97 ／ -0.91
32. パルプ・紙 ／ 548.82 ／ -1.23
33. 海運業 ／ 505.69 ／ -2.35《FA》
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