

*15:40JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、水産・農林業、空運業、倉庫・運輸関連業なども下落。一方、証券業が上昇率トップ。そのほかその他製品、鉄鋼、電気機器、非鉄金属なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 証券業 ／ 413.49 ／ 2.00

2. その他製品 ／ 3,907.18 ／ 1.83

3. 鉄鋼 ／ 477.86 ／ 1.64

4. 電気機器 ／ 3,469.34 ／ 0.97

5. 非鉄金属 ／ 1,020.8 ／ 0.94

6. サービス業 ／ 2,788.56 ／ 0.79

7. 情報・通信業 ／ 5,014.5 ／ 0.48

8. 化学工業 ／ 2,331.73 ／ 0.41

9. 石油・石炭製品 ／ 999.58 ／ 0.34

10. 機械 ／ 2,236.75 ／ 0.28

11. 不動産業 ／ 1,464.96 ／ 0.26

12. 鉱業 ／ 224.68 ／ 0.24

13. ゴム製品 ／ 3,430.65 ／ 0.23

14. 輸送用機器 ／ 3,125.77 ／ 0.17

15. 精密機器 ／ 9,885. ／ 0.15

16. 陸運業 ／ 1,902.23 ／ 0.08

17. 卸売業 ／ 1,757.14 ／ 0.05

18. 銀行業 ／ 150.38 ／ 0.04

19. 食料品 ／ 1,676.18 ／ 0.01

20. その他金融業 ／ 703.44 ／ -0.14

21. 金属製品 ／ 1,344.28 ／ -0.17

22. 建設業 ／ 1,152.68 ／ -0.26

23. ガラス・土石製品 ／ 1,150.11 ／ -0.32

24. 電力・ガス業 ／ 368.02 ／ -0.33

25. 小売業 ／ 1,399.95 ／ -0.35

26. 医薬品 ／ 3,031.11 ／ -0.42

27. 保険業 ／ 1,026.12 ／ -0.44

28. 繊維業 ／ 579.99 ／ -0.54

29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,771.95 ／ -0.66

30. 空運業 ／ 197. ／ -0.80

31. 水産・農林業 ／ 473.97 ／ -0.91

32. パルプ・紙 ／ 548.82 ／ -1.23

33. 海運業 ／ 505.69 ／ -2.35《FA》