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記事提供元：フィスコ
*07:28JST NY原油：続伸で66.05ドル、需要増加の思惑で66ドル台に
NY原油先物7月限は、続伸（NYMEX原油7月限終値：66.05 ↑2.47）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比+2.47ドルの66.05ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.63ドル−66.14ドル。アジア市場の序盤で64ドル台に上昇し、ロンドン市場で64ドル台後半まで上げ幅を拡大。世界経済の正常化によって原油需要は増加するとの見方が強まり、通常取引終了後の時間外取引で66.14ドルまで一段高となった。《FA》
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