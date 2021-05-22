

*04:31JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物5.57％⇒5.46％（08年10/24＝31.044％）

・3カ月物5.94％⇒5.80％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物6.34％⇒6.24％ （08年10/24＝25.50％)

・1年物6.71％⇒6.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.31％⇒＋0.28％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋0.57％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋0.79％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋1.04％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）《KY》