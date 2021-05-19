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記事提供元：フィスコ
*16:56JST 【M&A速報：2021/05/19（2）】Fringe81、Sansanと政投銀に対し総額38億円の優先株を発行
■Fringe81<6550>、Sansan<4443>と政投銀に対し第三者割当による総額38億円の優先株を発行 商号を「Unipos」に変更
■星野リゾート・リート投資法人<3287>、星野リゾートHDを割当先とする新投資口発行を決議
■新日本製薬<4931>、「Coco MCTオイル」「EVERYDAY BUTTER COFFEE」等を取り扱う食品卸のフラット・クラフトを買収
■マレーシア政府系ファンドのMTDC、リアルテックHD運営のリアルテックグローバルファンドに参画
■ドローンによるインフラ点検サービス提供のジャパン・インフラ・ウェイマーク、エイト日本技術開発や九州電力<9508>など4社と資本業務提携
■日本材料技研、シードステージのマテリアルテックスタートアップに投資する「JMTCケミカル&マテリアルズファンド」を組成
■エルアイイーエイチ<5856>と食肉卸エルモアミート、株式譲渡契約解除で合意
■システム・ロケーション<2480>、中期経営計画を発表
■東京ガス<9531>、子会社の東京ガスiネットから自動検針・集中監視サービス関連事業を譲り受け
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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