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*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～タメニー、環境管理などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3975> AOITYOHD 2750300 108240 2440.93% 4.3%
<1447> ITbookHD 10838600 592660 1728.81% 5.59%
<5992> 中発条 214100 39500 442.03% 7.37%
<6614>* #VALUE! 1072600 206240 420.07% 13.71%
<5852> アーレスティ 1042700 256400 306.67% -8.35%
<3624> アクセルマーク 874200 229140 281.51% -7.66%
<2138> クルーズ 816800 217320 275.85% 9.93%
<6328> 荏原実業 163400 45580 258.49% 5.97%
<4220> リケンテクノス 362100 101100 258.16% 4.22%
<7236> ティラド 275500 88440 211.51% 6.62%
<4563> アンジェス 7778300 3066660 153.64% 5.86%
<5698> エンビプロH 774300 307380 151.90% 11.5%
<6181>* タメニー 1509200 615920 145.03% -8.21%
<4304> Eストアー 345900 142840 142.16% 5.63%
<6541> グレイステク 2336500 982140 137.90% -5.54%
<2516> 東証マザーズETF 2755150 1179072 133.67% 3.04%
<3647> ジースリーHD 8187400 3586300 128.30% 13.66%
<7085> カーブス 606000 283260 113.94% 0.7%
<4170> #VALUE! 1049200 493940 112.41% 8.11%
<4933> I−ne 378100 183460 106.09% -5.88%
<6166> 中村超硬 185000 91020 103.25% -3.25%
<7060> ギークス 89400 44700 100.00% 3.77%
<4657>* 環境管理 236300 118160 99.98% -3.89%
<7748> ホロン 104700 52600 99.05% -6.65%
<7587>* PALTEK 216800 109040 98.83% 0%
<4845> スカラ 539900 279840 92.93% 4.15%
<7613> シークス 258700 134160 92.83% 4.71%
<8163>* SRSHD 138100 73020 89.13% -1.7%
<4446> Link-U 211700 112620 87.98% 1.05%
<5631>* 日製鋼 962500 514860 86.94% 4.49%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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