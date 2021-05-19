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出来高変化率ランキング（14時台）～タメニー、環境管理などがランクイン

2021年5月19日 15:00

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記事提供元：フィスコ


*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～タメニー、環境管理などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3975> AOITYOHD　 　2750300 　108240　 2440.93% 4.3%
<1447> ITbookHD　 　10838600 　592660　 1728.81% 5.59%
<5992> 中発条　　　　　　 　214100 　39500　 442.03% 7.37%
<6614>* #VALUE! 　1072600 　206240　 420.07% 13.71%
<5852> アーレスティ　　　 　1042700 　256400　 306.67% -8.35%
<3624> アクセルマーク　　 　874200 　229140　 281.51% -7.66%
<2138> クルーズ　　　　　 　816800 　217320　 275.85% 9.93%
<6328> 荏原実業　　　　　 　163400 　45580　 258.49% 5.97%
<4220> リケンテクノス　　 　362100 　101100　 258.16% 4.22%
<7236> ティラド　　　　　 　275500 　88440　 211.51% 6.62%
<4563> アンジェス　　　　 　7778300 　3066660　 153.64% 5.86%
<5698> エンビプロH　　　 　774300 　307380　 151.90% 11.5%
<6181>* タメニー　　　　　 　1509200 　615920　 145.03% -8.21%
<4304> Eストアー　　　　 　345900 　142840　 142.16% 5.63%
<6541> グレイステク　　　 　2336500 　982140　 137.90% -5.54%
<2516> 東証マザーズETF 　2755150 　1179072　 133.67% 3.04%
<3647> ジースリーHD　　 　8187400 　3586300　 128.30% 13.66%
<7085> カーブス　　　　　 　606000 　283260　 113.94% 0.7%
<4170> #VALUE! 　1049200 　493940　 112.41% 8.11%
<4933> I−ne　　　　　 　378100 　183460　 106.09% -5.88%
<6166> 中村超硬　　　　　 　185000 　91020　 103.25% -3.25%
<7060> ギークス　　　　　 　89400 　44700　 100.00% 3.77%
<4657>* 環境管理　　　　　 　236300 　118160　 99.98% -3.89%
<7748> ホロン　　　　　　 　104700 　52600　 99.05% -6.65%
<7587>* PALTEK　　　 　216800 　109040　 98.83% 0%
<4845> スカラ　　　　　　 　539900 　279840　 92.93% 4.15%
<7613> シークス　　　　　 　258700 　134160　 92.83% 4.71%
<8163>* SRSHD　　　　 　138100 　73020　 89.13% -1.7%
<4446> Link-U　　　 　211700 　112620　 87.98% 1.05%
<5631>* 日製鋼　　　　　　 　962500 　514860　 86.94% 4.49%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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