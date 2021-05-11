Tホライゾン　ストップ高、今期営業利益見通しの増益ポジティブ視／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:52JST <6629> Tホライゾン 1492 +300
ストップ高を付け、上場来高値更新。前日に21年3月期の決算を発表、営業利益は前期比67.7％増の24.20億円で着地した。22年3月期の営業利益予想も同23.9％増の30.00億円と発表し、市場コンセンサスを上回ったことが好感されている。映像&IT事業でマーケティング力強化と商品開発に力を入れるほか、ロボティクス事業で制御機器の性能向上や工場改善ソリューションの商品強化を目指すもよう。《TY》
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