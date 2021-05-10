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*17:19JST 【M&A速報：2021/05/10（2）】ソフトバンク、分散型水インフラ開発のWOTAと資本業務提携
■ソフトバンク<9434>、水循環を用いた分散型水インフラ研究開発のWOTAと資本業務提携
■スターティアHD<3393>、子会社で集客・見込顧客獲得ツール提供のMtameと情報発信ツール提供のスターティアラボを合併
■SCSK<9719>、サイバーエージェント<4751>子会社でデータプラットフォーム事業のマイクロアドと資本業務提携へ
■パン業界のDXを推進するパンフォーユー、AGキャピタルなどから資金調達を実施 シリーズAラウンドの第2回を終了
■タスキ<2987>、コンパクトホテル運営のファーストキャビンHDと資本業務提携
■日鉄物産<9810>、中長期経営計画を発表
■三菱重工業<7011>、子会社三菱パワーから火力発電システム事業等を譲り受け
■タワー投資顧問、保有する澤田HD<8699>株を一部売却 出資比率9.72％に
■スターツコーポレーション<8850>、自己株TOBを実施
■米ENTEK社、日本板硝子<5202>のバッテリーセパレーター事業承継会社を買収
■H.U.グループHD<4544>、子会社のセルメスタとエスアールエルウェルネスプロモーションを合併
■ベネッセHD<9783>、プロトコーポレーション<4298>子会社で介護・医療人材紹介事業等のプロトメディカルケアを買収
■テクマトリックス<3762>、中期経営計画を発表
■イーグランド<3294>、中期経営計画を発表
■JCU<4975>、中期経営計画を発表
■住友重機械工業<6302>、中期経営計画を発表
■タカノ<7885>、中期経営計画を見直し策定
■極東貿易<8093>、中期経営計画を発表 M&A等投資枠を計画期間5年で総額50億円に
■ヤオコー<8279>、中期経営計画を発表
■NSD<9759>、中期経営計画を発表 M&A投資に総額200億円程度を想定
■J.フロントリテイリング<3086>傘下のパルコ、雑貨専門店子会社ヌーヴ・エイの全株式をリブラインベスコに譲渡
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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