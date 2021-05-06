関連記事
記事提供元：フィスコ
*08:18JST 5/6
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34230.34、+97.31）
・シカゴ日経225先物は上昇（29075、4月30日の大阪比+195）
・1ドル109円10-20銭
・SOX指数は上昇（3042.88、+18.57）
・VIX指数は低下（19.15、-0.33）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28812.63、-241.34）
・ナスダック総合指数は下落（13582.42、-51.08）
・米原油先物は下落（65.63、-0.06）
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・日銀金融政策決定会合の議事要旨（3月18、19日分）
・新車販売台数（4月）
・任天堂<7974>など決算発表
・今週内にも緊急事態宣言延長を決定
・ユーロ圏小売売上高（3月）
・独製造業受注（3月）
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米労働生産性指数（1-3月）《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、ユーロ圏小売売上高など 5/ 6 06:30
- 4/30の強弱材料 4/30 08:19
- 今日の注目スケジュール：失業率、鉱工業生産指数、消費者態度指数など 4/30 06:30
- 4/28の強弱材料 4/28 08:21
- 今日の注目スケジュール：小売売上高、豪消費者物価指数、米連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表など 4/28 06:30
広告