

*08:18JST 5/6

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34230.34、+97.31）

・シカゴ日経225先物は上昇（29075、4月30日の大阪比+195）

・1ドル109円10-20銭

・SOX指数は上昇（3042.88、+18.57）

・VIX指数は低下（19.15、-0.33）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28812.63、-241.34）

・ナスダック総合指数は下落（13582.42、-51.08）

・米原油先物は下落（65.63、-0.06）

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・日銀金融政策決定会合の議事要旨（3月18、19日分）

・新車販売台数（4月）

・任天堂<7974>など決算発表

・今週内にも緊急事態宣言延長を決定

・ユーロ圏小売売上高（3月）

・独製造業受注（3月）

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米労働生産性指数（1-3月）《ST》