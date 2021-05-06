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サイゼリヤ全店でキャッシュレス決済が利用可能に！

2021年5月6日 07:29

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■三井住友カードのオールインワン決済端末「stera　terminal」を導入

　イタリアンレストラン「サイゼリヤ」を展開するサイゼリヤ<7581>(東1)は、2020年8月から、三井住友カードが提供するオールインワン決済端末「stera　terminal」を約900店舗へ順次導入し、2021年4月9日をもって、サイゼリヤ全店でキャッシュレス決済環境の整備が完了した。

　今回導入した「stera　terminal」は、一台で、Visa・Mastercardなどのクレジット、Visaのタッチ決済など非接触IC、交通系電子マネーなどでの決済が可能なオールインワン端末。顧客と従業員がカードの受け渡しをすることなく、顧客自身で決済することができ、新型コロナウィルス感染症対策としても安心、かつスピーディー支払うことができる。

　取扱ブランド=Visa・Mastercard・Kitaca・Suica・PASMO・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん等(一部店舗で、取扱いブランド等が異なる場合がある)

※「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標。 ※「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標。 ※「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標。 ※「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標。 ※「manaca(マナカ)」は、株式会社名古屋交通開発機構および株式会社エムアイシーの登録商標。 ※「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標。 ※「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標。 ※「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標。 ※「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標。 (情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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