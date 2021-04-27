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「キタカゼ ロック フェス. 2021」札幌芸術の森で、NOISEMAKERやSiMら全15組出演

2021年4月27日 08:39

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記事提供元：ファッションプレス

　野外フェス「キタカゼ ロック フェス. 2021(KITAKAZE ROCK FES. 2021)」が、2021年5月29日(土)・30日(日)の2日間、北海道・札幌芸術の森で開催される。

　「キタカゼ ロック フェス.」は、ロックバンド・NOISEMAKER(ノイズメーカー)が主催する音楽フェスティバル。2018年よりスタートし、2020年の中止を経て3度目の開催となる今回は、初の野外会場および2日間での実施となる。

　出演アーティストは、1日目にCrystal Lake、dustbox、FOMARE、KOTORI、MONOEYES、SHADOWS、HIKAGE、2日目にThe BONEZ、coldrain、KNOCK OUT MONKEY、ROTTENGRAFFTY、SiM、TOTALFAT、CVLTEがラインナップ。NOISEMAKERは両日共に出演する。

なお、チケットは4月24日(土)より一般発売が開始。見逃さずにチェックしてみて。

【詳細】
キタカゼ ロック フェス. 2021
開催日：2021年5月29日(土)・30日(日)
開催時間：開場 10:30、開演 12:00
会場：札幌芸術の森 野外ステージ
住所：北海道札幌市南区芸術の森2-75

＜出演アーティスト＞
・5月29日(土)
NOISEMAKER、Crystal Lake、dustbox、FOMARE、KOTORI、MONOEYES、SHADOWS、HIKAGE(O.A)
・5月30日(日)
NOISEMAKER、The BONEZ、coldrain、KNOCK OUT MONKEY、ROTTENGRAFFTY、SiM、TOTALFAT、CVLTE

＜チケット情報＞
一般発売日：4月24日(土) 10:00～
料金：29日入場券 6,500円(税込)、30日入場券 6,500円(税込)、通し入場券(特典付) 12,000円(税込)
※駐車券は1日2,000円(税込)。
※購入後のキャンセル・変更不可。
※出演者の変更・キャンセルによる払い戻し不可。
※小学生以上有料。未就学児童は保護者1名に付き1名無料。(保護者は要チケット)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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