

*11:15JST ＫＩＭＯＴＯ---大幅続伸で上昇率トップ、前期業績大幅上振れで今期も大幅増益見通し

ＫＩＭＯＴＯ<7908>は大幅続伸で上昇率トップ。前日に21年3月期の決算を発表、営業利益は4億円で前期比4.8億円の損益改善となった。従来予想の0.2億円を大幅に上回る着地に。主要取引先の事業活動が徐々に回復傾向となったほか、高付加価値製品の売上増加、生産体制効率化に伴う原価低減の進展などが上振れの背景のもよう。また、22年3月期は9億円で同2.2倍の計画。想定以上の足元での収益改善がポジティブなインパクトに。《TY》