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記事提供元：フィスコ
*08:14JST 4/20
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29685.37、+2.00）
・米原油先物は上昇（63.43、+0.24）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34077.63、-123.04）
・ナスダック総合指数は下落（13914.77、-137.58）
・シカゴ日経225先物は下落（29340、大阪比-350）
・1ドル108円10-20銭
・SOX指数は下落（3171.00、-82.08）
・VIX指数は上昇（17.29、+1.04）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・第3次産業活動指数（2月）
・コンビニエンスストア売上高（3月）
・日銀「金融システムリポート」（4月）
・工作機械受注（3月）
・中国最優遇貸出金利（4月）
・英失業率（3月）
・独生産者物価指数（3月）
・米週間小売売上高（レッドブック）（先週）
・米アップルが製品発表会《ST》
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