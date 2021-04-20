

*08:14JST 4/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29685.37、+2.00）

・米原油先物は上昇（63.43、+0.24）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34077.63、-123.04）

・ナスダック総合指数は下落（13914.77、-137.58）

・シカゴ日経225先物は下落（29340、大阪比-350）

・1ドル108円10-20銭

・SOX指数は下落（3171.00、-82.08）

・VIX指数は上昇（17.29、+1.04）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・第3次産業活動指数（2月）

・コンビニエンスストア売上高（3月）

・日銀「金融システムリポート」（4月）

・工作機械受注（3月）

・中国最優遇貸出金利（4月）

・英失業率（3月）

・独生産者物価指数（3月）

・米週間小売売上高（レッドブック）（先週）

・米アップルが製品発表会《ST》