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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：コンビニエンスストア売上高、工作機械受注、英失業率など
＜国内＞
13:30 第3次産業活動指数(2月) 0.5％ -1.7％
14:00 コンビニエンスストア売上高(3月) -5.3％
15:00 金融システムリポート(21年4月号、日本銀行)
15:00 工作機械受注(3月) 65.0％
＜海外＞
10:30 中・5年物貸出金利(4月) 4.65％ 4.65％
10:30 中・1年物貸出金利(4月) 3.85％ 3.85％
15:00 英・失業率(3月) 7.5％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(2月) 5.1％ 5.0％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
米・アップルが製品発表会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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