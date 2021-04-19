A.P.C.“建築”着想のキルトラグ＆クッション、パリのブティックなどを鮮やかな色彩で表現

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A.P.C.(アー・ペー・セー)から第19弾となるキルトコレクション「A.P.C. QUILTS ROUND19」が、2021年4月16日(金)よりA.P.C.代官山などで発売される。
「A.P.C. QUILTS」は、A.P.C.のデザイナーを務めるジャン・トゥイトゥ(Jean Touitou)と、ジャマイカ出身のデザイナー、ジェシカ・オグデン(Jessica Ogden)による共同プロジェクト。19回目を迎える今回は、A.P.C.のブティックや建築から着想したキルトアイテムをラインナップする。
「アルバート(Albert)」は、パリ・マダム通りに位置するレディースブティックのフィッティングルームをイメージしたクッション。ビビッドなオレンジを使い、奥行きのあるデザインに仕上げた。
スモールサイズの「ル・ファダ(LE FADA)」は、淡い色味でマルセイユにあるル・コルビュジェ建築の「ラ・メゾン・ドゥ・ファダ」を表現。
また、グリーンのキルトでメルローズプレイスのブティックの棚を再現した「メリー・メル(MELLE MEL)」や、パリのメトロの名前をそのまま付けたスクエア型の「フィーユ・デュ・カルヴェール(FILLES DU CALVAIRE)」なども展開される。
【詳細】
A.P.C. QUILTS ROUND19
発売日：2021年4月16日(金)
販売店舗：A.P.C.(代官山FEMME、青山、神戸)、オンラインストア
価格例：
・アルバート 28,600円(税込)
・ル・ファダ 49,500円(税込)
・メリー・メル 49,500円(税込)
・フィーユ・デュ・カルヴェール 82,500円(税込)
【問い合わせ先】
A.P.C. カスタマーサービス
TEL：0120-500-990
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