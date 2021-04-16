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記事提供元：フィスコ
*08:17JST 4/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29642.69、+21.70）
・NYダウは上昇（34035.99、+305.10）
・ナスダック総合指数は上昇（14038.76、+180.92）
・シカゴ日経225先物は上昇（29750、大阪比+130）
・1ドル108円70-80銭
・SOX指数は上昇（3271.33、+57.44）
・VIX指数は低下（16.57、-0.42）
・米原油先物は上昇（63.46、+0.31）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・コロナ変異種の拡大
・「まん延防止措置」対象に神奈川など4県追加
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・半導体製造装置販売高（3月）
・生命保険協会会長が記者会見
・衆参両院で本会議
・中国新築住宅価格（3月）
・中国国内総生産（GDP）（1-3月）
・中国鉱工業生産（3月）
・中国小売売上高（3月）
・中国不動産投資（3月）
・中国固定資産投資（都市部）（3月）
・ユーロ圏新車販売台数（3月）
・ユーロ圏貿易統計（2月）
・米住宅着工件数（3月）
・米住宅建設許可件数（3月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（4月）
・日米首脳会談
・ユーロ圏財務相会合
・欧州連合（EU）財務相理事会《ST》
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