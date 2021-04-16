

*08:17JST 4/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29642.69、+21.70）

・NYダウは上昇（34035.99、+305.10）

・ナスダック総合指数は上昇（14038.76、+180.92）

・シカゴ日経225先物は上昇（29750、大阪比+130）

・1ドル108円70-80銭

・SOX指数は上昇（3271.33、+57.44）

・VIX指数は低下（16.57、-0.42）

・米原油先物は上昇（63.46、+0.31）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・コロナ変異種の拡大

・「まん延防止措置」対象に神奈川など4県追加

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・半導体製造装置販売高（3月）

・生命保険協会会長が記者会見

・衆参両院で本会議

・中国新築住宅価格（3月）

・中国国内総生産（GDP）（1-3月）

・中国鉱工業生産（3月）

・中国小売売上高（3月）

・中国不動産投資（3月）

・中国固定資産投資（都市部）（3月）

・ユーロ圏新車販売台数（3月）

・ユーロ圏貿易統計（2月）

・米住宅着工件数（3月）

・米住宅建設許可件数（3月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（4月）

・日米首脳会談

・ユーロ圏財務相会合

・欧州連合（EU）財務相理事会《ST》