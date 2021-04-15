

*15:27JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、非鉄金属、鉄鋼なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか精密機器、電気機器、機械なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 448.61 ／ 3.59

2. 鉱業 ／ 223.42 ／ 3.20

3. 石油・石炭製品 ／ 1,040.95 ／ 2.39

4. 非鉄金属 ／ 1,065.85 ／ 1.63

5. 鉄鋼 ／ 447.37 ／ 1.46

6. 空運業 ／ 191.49 ／ 1.21

7. 銀行業 ／ 144.71 ／ 1.16

8. 輸送用機器 ／ 3,085.69 ／ 1.06

9. 繊維業 ／ 586.98 ／ 0.90

10. ゴム製品 ／ 3,201.09 ／ 0.77

11. 保険業 ／ 987.88 ／ 0.76

12. 金属製品 ／ 1,406.11 ／ 0.71

13. 情報・通信業 ／ 5,380.19 ／ 0.67

14. 小売業 ／ 1,459.26 ／ 0.66

15. 建設業 ／ 1,200.03 ／ 0.56

16. 電力・ガス業 ／ 382.32 ／ 0.56

17. 化学工業 ／ 2,377.26 ／ 0.54

18. パルプ・紙 ／ 564.09 ／ 0.51

19. 不動産業 ／ 1,475.22 ／ 0.48

20. 水産・農林業 ／ 492.96 ／ 0.46

21. 医薬品 ／ 3,153.62 ／ 0.44

22. 卸売業 ／ 1,772.82 ／ 0.40

23. 証券業 ／ 409.94 ／ 0.35

24. 食料品 ／ 1,639.03 ／ 0.31

25. その他金融業 ／ 697.62 ／ 0.10

26. サービス業 ／ 2,823.35 ／ 0.10

27. ガラス・土石製品 ／ 1,214.87 ／ 0.07

28. 陸運業 ／ 1,941.88 ／ 0.01

29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,779.5 ／ 0.01

30. 機械 ／ 2,347.22 ／ -0.13

31. 電気機器 ／ 3,630.12 ／ -0.25

32. 精密機器 ／ 9,624.14 ／ -0.61

33. その他製品 ／ 3,850.86 ／ -0.75《FA》