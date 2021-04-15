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東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

2021年4月15日 15:27

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記事提供元：フィスコ


*15:27JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、非鉄金属、鉄鋼なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか精密機器、電気機器、機械なども下落。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 448.61 ／ 3.59
2. 鉱業 ／ 223.42 ／ 3.20
3. 石油・石炭製品 ／ 1,040.95 ／ 2.39
4. 非鉄金属 ／ 1,065.85 ／ 1.63
5. 鉄鋼 ／ 447.37 ／ 1.46
6. 空運業 ／ 191.49 ／ 1.21
7. 銀行業 ／ 144.71 ／ 1.16
8. 輸送用機器 ／ 3,085.69 ／ 1.06
9. 繊維業 ／ 586.98 ／ 0.90
10. ゴム製品 ／ 3,201.09 ／ 0.77
11. 保険業 ／ 987.88 ／ 0.76
12. 金属製品 ／ 1,406.11 ／ 0.71
13. 情報・通信業 ／ 5,380.19 ／ 0.67
14. 小売業 ／ 1,459.26 ／ 0.66
15. 建設業 ／ 1,200.03 ／ 0.56
16. 電力・ガス業 ／ 382.32 ／ 0.56
17. 化学工業 ／ 2,377.26 ／ 0.54
18. パルプ・紙 ／ 564.09 ／ 0.51
19. 不動産業 ／ 1,475.22 ／ 0.48
20. 水産・農林業 ／ 492.96 ／ 0.46
21. 医薬品 ／ 3,153.62 ／ 0.44
22. 卸売業 ／ 1,772.82 ／ 0.40
23. 証券業 ／ 409.94 ／ 0.35
24. 食料品 ／ 1,639.03 ／ 0.31
25. その他金融業 ／ 697.62 ／ 0.10
26. サービス業 ／ 2,823.35 ／ 0.10
27. ガラス・土石製品 ／ 1,214.87 ／ 0.07
28. 陸運業 ／ 1,941.88 ／ 0.01
29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,779.5 ／ 0.01
30. 機械 ／ 2,347.22 ／ -0.13
31. 電気機器 ／ 3,630.12 ／ -0.25
32. 精密機器 ／ 9,624.14 ／ -0.61
33. その他製品 ／ 3,850.86 ／ -0.75《FA》

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