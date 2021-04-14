

*08:13JST 4/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29751.61、+212.88）

・ナスダック総合指数は上昇（13996.10、+146.10）

・シカゴ日経225先物は上昇（29830、大阪比+50）

・VIX指数は低下（16.65、-0.26）

・米原油先物は上昇（60.18、+0.48）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（33677.27、-68.13）

・1ドル109円00-10銭

・SOX指数は下落（3252.70、-5.64）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・機械受注（2月）

・国債買いオペ

・黒田日銀総裁が第96回信託大会で挨拶

・ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）

・米輸入物価指数（3月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）

・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がオンラインイベントに参加

・JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスなど決算発表

・インドは休場《ST》