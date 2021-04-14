マーケット RSS

 

4/14の強弱材料

2021年4月14日 08:13

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:13JST 4/14
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29751.61、+212.88）
・ナスダック総合指数は上昇（13996.10、+146.10）
・シカゴ日経225先物は上昇（29830、大阪比+50）
・VIX指数は低下（16.65、-0.26）
・米原油先物は上昇（60.18、+0.48）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・NYダウは下落（33677.27、-68.13）
・1ドル109円00-10銭
・SOX指数は下落（3252.70、-5.64）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・機械受注（2月）
・国債買いオペ
・黒田日銀総裁が第96回信託大会で挨拶
・ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）
・米輸入物価指数（3月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がオンラインイベントに参加
・JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスなど決算発表
・インドは休場《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. キヤノンが一段高で4日続伸、「ポスト5G」開発への参画などに注目集まる
  2. 政府が推薦する銘柄!? 「攻めのIT経営銘柄」が「DX銘柄」に変わったワケ　前編
  3. ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比40円高の29620円～
  4. 政府が推薦する銘柄!? 「攻めのIT経営銘柄」が「DX銘柄」に変わったワケ　後編
  5. 相場展望4月12日　衆院総選挙で株価反応するセクターを選択、日本株軟調　バイデン政権2.25兆ドル投資法案成立..
  1. キヤノンが一段高で4日続伸、「ポスト5G」開発への参画などに注目集まる
  2. 科研製薬の疾病啓発アンバサダーに女優の武田玲奈が就任
  3. ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比25円高の29695円～
  4. NY原油、当面は60ドルを軸にしたレンジでもち合いか　サンワード貿易の陳氏(花田浩菜)
  5. 政府が推薦する銘柄!? 「攻めのIT経営銘柄」が「DX銘柄」に変わったワケ　前編
  1. わかもと製薬が急伸、眼科治療に「医療機器」の分野でも参入し医薬品と両面展開
  2. スエズ運河座礁でどうなる原油価格
  3. アンジェスは新型コロナ治療薬の共同開発に注目集まり戻り高値に進む
  4. 引き金が引かれた? バブルが崩壊する仕組みと3つの共通点　前編
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般冴えない、シカゴは大阪比130円安び28680円～

広告

写真で見るニュース

  • Photo：最後に最上級機種「1300ccのスーパーデラックス」を販売するのが秘訣だった
  • Outback Wilderness(アウトバック ウィルダネス)（画像: スバルの発表資料より）
  • (C) 2020 20th Century Studios. All rights reserved.
  • e-POWERイメージ（画像：日産自動車株式会社発表資料より）
  • 2021年シーズン カラーリングマシン（本田技研工業の発表資料より）
  • ©Bernardo Ramonfaur/123RF.COM
  • ジャイロ e:（ロスホワイト）（画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

（画像: R65の発表資料より）

R65のシニア向け賃貸住宅サイト「R65 不動産」は活用に値する!

政府が推薦する銘柄!? 「攻めのIT経営銘柄」が「DX銘柄」に変わったワケ　後編

政府が推薦する銘柄!? 「攻めのIT経営銘柄」が「DX銘柄」に変わったワケ　前編

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体