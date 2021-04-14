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記事提供元：フィスコ
*08:13JST 4/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29751.61、+212.88）
・ナスダック総合指数は上昇（13996.10、+146.10）
・シカゴ日経225先物は上昇（29830、大阪比+50）
・VIX指数は低下（16.65、-0.26）
・米原油先物は上昇（60.18、+0.48）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（33677.27、-68.13）
・1ドル109円00-10銭
・SOX指数は下落（3252.70、-5.64）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・機械受注（2月）
・国債買いオペ
・黒田日銀総裁が第96回信託大会で挨拶
・ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）
・米輸入物価指数（3月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・米パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がオンラインイベントに参加
・JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスなど決算発表
・インドは休場《ST》
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