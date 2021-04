CCTVの中国語学習番組で、中国語学習と中国擬似旅行を同時に楽しむ!

中国中央電視台(CCTV)で以前放送されていた「万里海疆快楽行」は、中級レベル以上の外国人中国語学習者が、楽しく中国語を学べる番組だ。初級中国語レベルはクリアしたけど、ニュースやドラマを中国語字幕だけで見るのは難しい、という人がヒアリングや発音、その他の学習をすすめるために、ちょうど良い学習素材だ。同番組の詳細については、下記の記事で紹介しているので、参考にして欲しい。

【こちらも】CCTVの中国語学習番組「万里海疆快楽行」で、楽しく効率的に中国語を学ぶ方法

コロナ禍で海外への渡航が難しくなってから、すでに1年以上の時間が経つ。そこで今回は、同番組を使って中国語学習を行いながら、中国の擬似旅行を楽しんでみたい。番組で話している中国語で、重要な言葉、日常会話に使えるフレーズなどを、なるべく多く紹介する。旅行の目的地は、珠江三角州に位置する香港。

2018年10月、港珠澚大橋の開通で香港、マカオ、珠海が1つに繋がり、人の往来や物流がますます便利になっている。現状ではコロナで制限・規制を受けているものの、将来的に香港、マカオ、珠海は、ますます人気の観光スポットになっていくことは想像に難くない。

■番組の内容と学習方法

「第243回、香港建築」は、香港の建築物を紹介しながら会話が展開していく。人気の観光スポットを順に回りながら、よく使う言い回しや成語について、英訳も併記して説明している。

重要なフレーズは、女性アナウンサーが2回繰り返して発音するため、後に付いて練習してみよう。(番組の最後に出題されるクイズの答えを文末に記載したので、トライしてみよう!)

・万里海疆快乐行 第 243 集:香港建筑



1.よく使う言い回しや単語

・「密集mì jí」…密集している

例文: 这个地区的建筑,非常密集

英語: There is high concentration of buildings in this district,



2.成語

・「千姿百态qiān zī bǎi tài]」…いろいろな形、様々な様態

例文: 这些大厦的外形,千姿百态

英語: There buildings have a wide variety of appearances.

3.観光スポットの紹介

・「中环zhōng huán」

想要对香港的建筑有个整体的认识,就一定要来中环看一看。

香港の建築物を総合的に理解したければ、必ずセントラル地区を訪れてみて欲しい。

*注 ここでの「就」は、語気を表す语气词のため、訳さない

・「香港上海汇丰银行xiāng gǎng shàng hǎi huì fēng yín háng」

设计者利用了筑桥的原理把它建成了随时可以拆卸重组的大楼

設計者が橋梁建築の原理に基づいて建築したビルであり、いつでも解体・再建が可能である。

・「立法会大楼lì fǎ huì dà lóu 」

曾经是香港的最高法院。

かつては、香港の最高裁判所であった。

・「圣约翰座堂shèng yuē hàn zuò tang 」:セント・ジョンズ大聖堂

香港现存最古老的西式教会建筑物

香港に現存する、最も古い教会の建物

4.その他、覚えておきたい便利な単語、言い回し

・「据我所知jù wǒ suǒ zhī」: 私の知る限りでは

据我所知,这中环可是香港的金融中心。

私の知る限りでは、セントラルは香港の金融の中心である。

・「凡是fán shì」:すべて、およそ

凡是一些重大的日子呢,人们都会在这里举行基督教的仪式。

重要な日のキルスト教の儀式などは、すべてこの教会で執り行われる。

・「没错儿méi cuòr」:その通りです、そうです

男主播「密集就是指数量多的意思吗?」 女主播「没错儿」

男性「密集という言葉は、数量が多いことを意味しますか?」

女性「その通りです」

1997年の中国返還後、香港は歴史のうねりの中で、様々な試練に立ち向かってきた。しかし、そこに住む人々は相変わらず逞しく、したたかで、エネルギーにあふれている。ソフト・ハード面ともに、大きく変わりゆく香港、機会があれば、ぜひ訪れてみて欲しい。

クイズの答え:B,变迁(記事:薄井由・記事一覧を見る)