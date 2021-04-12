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今日の注目スケジュール：工作機械受注、ユーロ圏小売売上高、米政府が半導体不足巡り業界関係者と協議など

2021年4月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、ユーロ圏小売売上高、米政府が半導体不足巡り業界関係者と協議など
＜国内＞
08:50　貸出動向 銀行計(3月)　5.9％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(3月)　6.2％
08:50　国内企業物価指数(3月)　0.5％　-0.7％
15:00　工作機械受注(3月)　36.7％


65歳以上の高齢者へのコロナワクチン接種開始


＜海外＞
15:00　英・鉱工業生産指数(2月)　0.3％　-1.5％
15:00　英・商品貿易収支(2月)　-98.26億ポンド
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(4月7日まで1カ月間)　0.64％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(2月)　1.3％　-5.9％
21:00　印・CPI(3月)　5.43％　5.03％
21:00　印・鉱工業生産(2月)　-3.0％　-1.6％
27:00　ブ・貿易収支(週次)(4月7日まで1カ月間)　10.53億ドル
27:00　米・財政収支(3月)　-3109億ドル


米・政府が半導体不足巡り業界関係者と協議

中・資金調達総額(3月、15日までに)　3兆8020億元　1兆7129億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに)　2兆5750億元　1兆3594億元

ハノーバーメッセ(16日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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