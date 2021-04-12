

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、ユーロ圏小売売上高、米政府が半導体不足巡り業界関係者と協議など

＜国内＞

08:50 貸出動向 銀行計(3月) 5.9％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(3月) 6.2％

08:50 国内企業物価指数(3月) 0.5％ -0.7％

15:00 工作機械受注(3月) 36.7％



65歳以上の高齢者へのコロナワクチン接種開始



＜海外＞

15:00 英・鉱工業生産指数(2月) 0.3％ -1.5％

15:00 英・商品貿易収支(2月) -98.26億ポンド

17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(4月7日まで1カ月間) 0.64％

18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(2月) 1.3％ -5.9％

21:00 印・CPI(3月) 5.43％ 5.03％

21:00 印・鉱工業生産(2月) -3.0％ -1.6％

27:00 ブ・貿易収支(週次)(4月7日まで1カ月間) 10.53億ドル

27:00 米・財政収支(3月) -3109億ドル



米・政府が半導体不足巡り業界関係者と協議

中・資金調達総額(3月、15日までに) 3兆8020億元 1兆7129億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに) 2兆5750億元 1兆3594億元

ハノーバーメッセ(16日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》