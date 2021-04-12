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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、ユーロ圏小売売上高、米政府が半導体不足巡り業界関係者と協議など
＜国内＞
08:50 貸出動向 銀行計(3月) 5.9％
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(3月) 6.2％
08:50 国内企業物価指数(3月) 0.5％ -0.7％
15:00 工作機械受注(3月) 36.7％
65歳以上の高齢者へのコロナワクチン接種開始
＜海外＞
15:00 英・鉱工業生産指数(2月) 0.3％ -1.5％
15:00 英・商品貿易収支(2月) -98.26億ポンド
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(4月7日まで1カ月間) 0.64％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(2月) 1.3％ -5.9％
21:00 印・CPI(3月) 5.43％ 5.03％
21:00 印・鉱工業生産(2月) -3.0％ -1.6％
27:00 ブ・貿易収支(週次)(4月7日まで1カ月間) 10.53億ドル
27:00 米・財政収支(3月) -3109億ドル
米・政府が半導体不足巡り業界関係者と協議
中・資金調達総額(3月、15日までに) 3兆8020億元 1兆7129億元
中・マネーサプライ(3月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに) 2兆5750億元 1兆3594億元
ハノーバーメッセ(16日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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