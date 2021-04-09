イルグルム　大幅に反発、3月の売上高が20.7％増に加速、マーケティングプラットフォームなど伸長／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*10:12JST <3690> イルグルム 1381 +76
大幅に反発。3月の売上高が前年同月比20.7％増の2.52億円になったと発表している。前月の15.2％増から伸び率が加速した。内訳は、マーケティング効果測定プラットフォーム「AD EBiS」などを取り扱うマーケティングプラットフォーム事業が12.7％増の2.26億円、EC構築のためのオープンプラットフォーム「EC-CUBE」を提供する商流プラットフォーム事業が211.2％増の0.26億円と、いずれも伸長した。《FA》
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