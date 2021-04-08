Jトラストの月次データ推移(3月)は東南アジア金融事業が好調、Jトラストロイヤル銀行(カンボジア)の貸出残高は8カ月連続増加

■Jトラスト銀行インドネシアの貸出残高は2カ月連続増加

Jトラスト<8508>(東2)が4月8日の16時に発表した3月の月次動向「月次データ推移<速報値>」は、東南アジア金融事業の好調さが目立ち、カンボジアを拠点に業務を行うJトラストロイヤル銀行(JTrust Royal Bank:JTRB)の貸出残高は7.51億ドルと前期比で5.3%増加し、前月比では昨年8月以降8カ月連続で増加した。

また、インドネシアに拠点を置くJトラスト銀行インドネシア(Bank JTrust Indonesia:BJI)も好調で、貸出金残高が7兆7380億ルピアとなり、2月(前月比3.7%増)に引き続き、前月比で2.4%増と2カ月連続で増加した。

日本金融事業の債務保証残高は2078億円となり、前月比0.4%(9億円)減。ほぼ横ばいだった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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