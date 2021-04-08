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記事提供元：フィスコ
*16:39JST 【M&A速報：2021/04/08（2）】日立製作所、知能ロボットシステム開発のKyoto Roboticsを買収
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【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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