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【M&A速報：2021/04/08（2）】日立製作所、知能ロボットシステム開発のKyoto Roboticsを買収

2021年4月8日 16:39

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記事提供元：フィスコ


*16:39JST 【M&A速報：2021/04/08（2）】日立製作所、知能ロボットシステム開発のKyoto Roboticsを買収
■日立製作所<6501>、知能ロボットシステム開発のスタートアップKyoto Roboticsを買収

■長大<9624>、「空飛ぶクルマ」関連事業のエアモビリティと資本業務提携

■日本アジアグループ<3751>、東京高裁に新株予約権無償割当て差止め仮処分の認可決定に対する保全抗告を申し立て

■日本アジアグループ<3751>、買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当てに係る基準日を4月27日に変更

■寺田倉庫、アートシェアリングプラットフォーム展開のANDARTに出資

■分散型ストレージ事業展開のNonEntropy Japan、シードラウンドで総額1.4億円の資金調達を実施

■蔵王産業<9986>、子会社でスポーツ施設・旅館のプール向け水質浄化剤販売等のエタニ産業を吸収合併

■オンワードHD<8016>、中長期経営ビジョンを発表

■クスリのアオキHD<3549>傘下のナルックス、茨城県土浦市のスーパーマルモから食品スーパー事業等を譲り受け

■東邦銀行<8346>、リアルテックファンド3号投資事業有限責任組合に出資

■三井住友海上火災保険、運送業者向け保険代理店の米ITMO社買収で基本合意

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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