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東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

2021年4月8日 15:23

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記事提供元：フィスコ


*15:23JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか銀行業、繊維業、電力・ガス業、陸運業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかその他製品、機械、精密機器も上昇。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 466.48 ／ 1.45
2. その他製品 ／ 3,825.42 ／ 0.57
3. 機械 ／ 2,336.02 ／ 0.38
4. 精密機器 ／ 9,476.66 ／ 0.24
5. 非鉄金属 ／ 1,090.76 ／ -0.01
6. 鉱業 ／ 227.3 ／ -0.07
7. 建設業 ／ 1,193.39 ／ -0.29
8. その他金融業 ／ 694.56 ／ -0.29
9. 情報・通信業 ／ 5,325.34 ／ -0.37
10. 電気機器 ／ 3,631.72 ／ -0.40
11. 鉄鋼 ／ 432.91 ／ -0.40
12. サービス業 ／ 2,813.6 ／ -0.46
13. 化学工業 ／ 2,374.22 ／ -0.50
14. 保険業 ／ 983.55 ／ -0.71
15. 輸送用機器 ／ 3,043.21 ／ -0.71
16. ゴム製品 ／ 3,143.27 ／ -0.84
17. 金属製品 ／ 1,421.92 ／ -1.13
18. ガラス・土石製品 ／ 1,213.39 ／ -1.18
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,762.77 ／ -1.26
20. 小売業 ／ 1,459.13 ／ -1.30
21. 石油・石炭製品 ／ 1,049.72 ／ -1.31
22. 卸売業 ／ 1,776.73 ／ -1.47
23. 食料品 ／ 1,634.89 ／ -1.54
24. 不動産業 ／ 1,482.11 ／ -1.63
25. 水産・農林業 ／ 494.51 ／ -1.67
26. 医薬品 ／ 3,145.27 ／ -1.67
27. パルプ・紙 ／ 567.69 ／ -1.69
28. 証券業 ／ 399.66 ／ -1.77
29. 陸運業 ／ 1,945.37 ／ -1.88
30. 電力・ガス業 ／ 383.13 ／ -2.15
31. 繊維業 ／ 583.65 ／ -2.28
32. 銀行業 ／ 143.64 ／ -2.40
33. 空運業 ／ 194.86 ／ -3.04《FA》

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