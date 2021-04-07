

*15:24JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ

鉄鋼が上昇率トップ。そのほか海運業、金属製品、非鉄金属、鉱業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか陸運業、証券業、保険業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉄鋼 ／ 434.67 ／ 3.43

2. 海運業 ／ 459.81 ／ 2.93

3. 金属製品 ／ 1,438.24 ／ 2.76

4. 非鉄金属 ／ 1,090.86 ／ 2.10

5. 鉱業 ／ 227.47 ／ 1.89

6. ガラス・土石製品 ／ 1,227.83 ／ 1.74

7. ゴム製品 ／ 3,169.75 ／ 1.60

8. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,785.35 ／ 1.57

9. パルプ・紙 ／ 577.46 ／ 1.50

10. 建設業 ／ 1,196.84 ／ 1.48

11. 不動産業 ／ 1,506.61 ／ 1.43

12. 卸売業 ／ 1,803.18 ／ 1.29

13. 繊維業 ／ 597.27 ／ 1.24

14. 水産・農林業 ／ 502.89 ／ 1.23

15. 輸送用機器 ／ 3,064.97 ／ 1.17

16. 電気機器 ／ 3,646.3 ／ 1.08

17. 食料品 ／ 1,660.38 ／ 0.93

18. その他金融業 ／ 696.57 ／ 0.88

19. 小売業 ／ 1,478.33 ／ 0.88

20. 石油・石炭製品 ／ 1,063.69 ／ 0.77

21. 情報・通信業 ／ 5,345.14 ／ 0.67

22. その他製品 ／ 3,803.77 ／ 0.61

23. 精密機器 ／ 9,453.99 ／ 0.59

24. 電力・ガス業 ／ 391.53 ／ 0.58

25. 化学工業 ／ 2,386.16 ／ 0.48

26. 空運業 ／ 200.96 ／ 0.31

27. 機械 ／ 2,327.15 ／ 0.25

28. サービス業 ／ 2,826.74 ／ 0.23

29. 銀行業 ／ 147.17 ／ 0.16

30. 保険業 ／ 990.56 ／ -0.26

31. 証券業 ／ 406.86 ／ -0.34

32. 陸運業 ／ 1,982.59 ／ -0.57

33. 医薬品 ／ 3,198.64 ／ -1.30《FA》