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*15:24JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ
鉄鋼が上昇率トップ。そのほか海運業、金属製品、非鉄金属、鉱業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか陸運業、証券業、保険業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉄鋼 ／ 434.67 ／ 3.43
2. 海運業 ／ 459.81 ／ 2.93
3. 金属製品 ／ 1,438.24 ／ 2.76
4. 非鉄金属 ／ 1,090.86 ／ 2.10
5. 鉱業 ／ 227.47 ／ 1.89
6. ガラス・土石製品 ／ 1,227.83 ／ 1.74
7. ゴム製品 ／ 3,169.75 ／ 1.60
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,785.35 ／ 1.57
9. パルプ・紙 ／ 577.46 ／ 1.50
10. 建設業 ／ 1,196.84 ／ 1.48
11. 不動産業 ／ 1,506.61 ／ 1.43
12. 卸売業 ／ 1,803.18 ／ 1.29
13. 繊維業 ／ 597.27 ／ 1.24
14. 水産・農林業 ／ 502.89 ／ 1.23
15. 輸送用機器 ／ 3,064.97 ／ 1.17
16. 電気機器 ／ 3,646.3 ／ 1.08
17. 食料品 ／ 1,660.38 ／ 0.93
18. その他金融業 ／ 696.57 ／ 0.88
19. 小売業 ／ 1,478.33 ／ 0.88
20. 石油・石炭製品 ／ 1,063.69 ／ 0.77
21. 情報・通信業 ／ 5,345.14 ／ 0.67
22. その他製品 ／ 3,803.77 ／ 0.61
23. 精密機器 ／ 9,453.99 ／ 0.59
24. 電力・ガス業 ／ 391.53 ／ 0.58
25. 化学工業 ／ 2,386.16 ／ 0.48
26. 空運業 ／ 200.96 ／ 0.31
27. 機械 ／ 2,327.15 ／ 0.25
28. サービス業 ／ 2,826.74 ／ 0.23
29. 銀行業 ／ 147.17 ／ 0.16
30. 保険業 ／ 990.56 ／ -0.26
31. 証券業 ／ 406.86 ／ -0.34
32. 陸運業 ／ 1,982.59 ／ -0.57
33. 医薬品 ／ 3,198.64 ／ -1.30《FA》
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