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記事提供元：フィスコ
*08:18JST 4/7
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物は上昇（59.33、+0.68）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29696.63、-392.62）
・NYダウは下落（33430.24、-96.95）
・ナスダック総合指数は下落（13698.38、-7.21）
・シカゴ日経225先物は下落（29680、大阪比-20）
・1ドル109円70-80銭
・SOX指数は下落（3266.10、-39.33）
・VIX指数は上昇（18.12、+0.21）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・貿易統計（3月上中旬）
・日銀営業毎旬報告（3月31日現在）
・日銀「生活意識に関するアンケート調査」
・景気動向指数速報値（2月）
・消費活動指数
・預金貸出金速報（3月）
・国債買いオペ
・コール市場残高（3月）
・表示灯とファブリカコミュニケーションズの2銘柄が新規上場
・ユーロ圏総合PMI（3月）
・米貿易収支（2月）
・米消費者信用残高（2月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（3月16-17日分）
・G20（主要20カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議《ST》
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