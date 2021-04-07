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[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（59.33、+0.68）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29696.63、-392.62）

・NYダウは下落（33430.24、-96.95）

・ナスダック総合指数は下落（13698.38、-7.21）

・シカゴ日経225先物は下落（29680、大阪比-20）

・1ドル109円70-80銭

・SOX指数は下落（3266.10、-39.33）

・VIX指数は上昇（18.12、+0.21）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・貿易統計（3月上中旬）

・日銀営業毎旬報告（3月31日現在）

・日銀「生活意識に関するアンケート調査」

・景気動向指数速報値（2月）

・消費活動指数

・預金貸出金速報（3月）

・国債買いオペ

・コール市場残高（3月）

・表示灯とファブリカコミュニケーションズの2銘柄が新規上場

・ユーロ圏総合PMI（3月）

・米貿易収支（2月）

・米消費者信用残高（2月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（3月16-17日分）

・G20（主要20カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議《ST》