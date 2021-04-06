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記事提供元：フィスコ
*07:32JST NY原油：大幅反落で58.65ドル、需要増加の思惑後退
NY原油先物5月限は、大幅反落（NYMEX原油5月限終値：58.65 ↓2.80）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比-2.80ドルの58.65ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.63ドル−61.50ドル。石油輸出国機構（OPEC）プラスの会合で増産が決定されたが、需要増加の思惑は後退しており、ニューヨーク市場で一時57.63ドルまで下落した。米国株高を意識した買いは一部にとどまった。《FA》
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