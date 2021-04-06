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今日の注目スケジュール：家計支出、中財新サービス業PMI、国際通貨基金が世界経済見通し発表など

2021年4月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、中財新サービス業PMI、国際通貨基金が世界経済見通し発表など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(2月)　-0.5％　-0.8％
08:30　実質賃金総額(2月)　　-0.1％
08:30　家計支出(2月)　-4.3％　-6.1％


セルムが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1280円)


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(3月)　52.1　51.5
10:45　中・財新総合PMI(4月)　　51.7
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(2月)　8.1％　8.1％
22:00　ブ・サービス業PMI(3月)　　47.1
22:00　ブ・総合PMI(3月)　　49.6
23:00　米・求人件数(2月)　690.0万件　691.7万件


WEF(世界経済フォーラム)の「グローバル・テクノロジー・ガバナンス・サミット(GTGS)」(7日まで)

国際通貨基金(IMF)が世界経済見通し(WEO)発表

香港・株式市場は祝日のため休場(復活祭)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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