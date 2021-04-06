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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、中財新サービス業PMI、国際通貨基金が世界経済見通し発表など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(2月) -0.5％ -0.8％
08:30 実質賃金総額(2月) -0.1％
08:30 家計支出(2月) -4.3％ -6.1％
セルムが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1280円)
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(3月) 52.1 51.5
10:45 中・財新総合PMI(4月) 51.7
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
18:00 欧・ユーロ圏失業率(2月) 8.1％ 8.1％
22:00 ブ・サービス業PMI(3月) 47.1
22:00 ブ・総合PMI(3月) 49.6
23:00 米・求人件数(2月) 690.0万件 691.7万件
WEF(世界経済フォーラム)の「グローバル・テクノロジー・ガバナンス・サミット(GTGS)」(7日まで)
国際通貨基金(IMF)が世界経済見通し(WEO)発表
香港・株式市場は祝日のため休場(復活祭)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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