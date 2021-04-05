

*08:10JST 4/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29854.00、+465.13）

・大阪夜間取引の日経225先物は上昇（29980、日中取引比+50）

・1ドル110円60-70銭

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・総合PMI（3月）

・国債買いオペ

・日銀「需給ギャップと潜在成長率」

・オキサイドが新規上場

・印製造業PMI（3月）

・米製造業受注（2月）

・米ISM非製造業景況指数（3月）

・IMF（国際通貨基金）世界銀行春季会合（11日まで）

・ニュージーランド、中国、香港、豪、独、仏、英、南アフリカ、スイスは休場《ST》