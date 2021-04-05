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記事提供元：フィスコ
*08:10JST 4/5
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29854.00、+465.13）
・大阪夜間取引の日経225先物は上昇（29980、日中取引比+50）
・1ドル110円60-70銭
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・総合PMI（3月）
・国債買いオペ
・日銀「需給ギャップと潜在成長率」
・オキサイドが新規上場
・印製造業PMI（3月）
・米製造業受注（2月）
・米ISM非製造業景況指数（3月）
・IMF（国際通貨基金）世界銀行春季会合（11日まで）
・ニュージーランド、中国、香港、豪、独、仏、英、南アフリカ、スイスは休場《ST》
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