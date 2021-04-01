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【M&A速報：2021/04/01（1）】Zホールディングス、傘下のYJキャピタルとLINE Venturesを合併

2021年4月1日 12:56

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記事提供元：フィスコ


*12:56JST 【M&A速報：2021/04/01（1）】Zホールディングス、傘下のYJキャピタルとLINE Venturesを合併
■Zホールディングス<4689>、傘下のYJキャピタルとLINE Venturesを合併　社名は「Z Venture Capital」に　300億円の新ファンド組成

■ライブエンターテイメント事業のラテグラ(LATEGRA)、セールスプロモーション事業のスタジオファンを吸収合併

■ビューティガレージ<3180>子会社のアイラッシュガレージ、グループの松風とまつげエクステンション研究所を合併　社名は「日本アイラッシュ総研」に

■スウェーデン電機メーカーのエレクトロラックス・プロフェッショナル日本法人、業務用飲料機器卸事業開始　仏ユニック日本法人から事業譲り受け

■アクシスコンサルティング、事業会社向けDX領域人材紹介事業を子会社ケンブリッジ・リサーチ研究所に統合

■コンピュータソフトウェア開発・保守のテプコシステムズ、IoTサービスプラットフォーム事業のインフォコーパスと資本業務提携

■カーシェアリングサービス運営のアースカー、WMパートナーズと資本提携

■集金業務のキャッシュレス化・DX化を実現するエンペイ、シリーズAラウンドで資金調達を実施

■大型3Dプリンター・プリントヘッド開発のExtraBold、資金調達を実施

■大阪大学ベンチャーキャピタル、 体内埋込型BMI研究開発・販売のJiMEDに出資

■ロコガイド<4497>、静岡県を中心とする地域情報プラットフォーム運営のしずおかオンラインを買収

■ヤマダHD<9831>、廃棄物中間処理業の三久を買収

■JVCケンウッド<6632>、米子会社で通信指令・管理システム・機器事業のZetronを豪Codanに譲渡

■日立製作所<6501>、日立オムロンターミナルソリューションズを完全子会社化　オムロン<6645>保有株45%を取得

■アジア開発キャピタル<9318>、子会社ワンアジア証券が第三者割当により発行する株式と社債を引き受け

■アジア開発キャピタル<9318>、フィリピン持ち分法適用会社で投資業のMabuhay Holdings Corporation株を売却

■ミクシィ<2121>、「W ventures2号投資事業有限責任組合」を設立

■ミクシィ<2121>、AAファンド投資事業有限責任組合の増資を決議　特定子会社に

■サイジニア<6031>、マーケティングにおけるCXソリューション提供のZETAを買収

■PE投資会社の米Lキャタルトン、PHCホールディングスに200億円出資

■学研HD<9470>傘下の学研エデュケーショナル、綜合教育センター から幼児教室「知能教育　めばえ教室」事業を譲り受け

■オイシックス・ラ・大地<3182>、子会社カラビナテクノロジーの株式をECシステム会社ダイアモンドヘッドから追加取得

■不動産賃貸Webサービス「ルムパ(RoomPa)」運営のAmufi、シードラウンドで総額3000万円の資金調達を実施

■プロゲーマー専門のセカンドキャリアデザイン事業等展開のさえずり、資金調達を実施

■「チャットコマース」「接客DX」展開のジールス(Zeals)、Zベンチャーキャピタルなどから総額18億円の資金調達を実施

■東亜合成<4045>グループのMTアクアポリマー、三菱ケミカルから高分子凝集剤販売事業を譲り受け

■ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436>、金融商品仲介サービス展開のJapan Asset Managementと資本業務提携

■マイネット<3928>、琉球フットボールクラブに出資

■三井不動産<8801>、「日比谷公園」の開園に合わせ創業された洋食店の日比谷松本楼に出資

■セキュアヴェイル<3042>、セキュリティ運用プラットフォーム開発・販売事業を子会社LogStareに移管

■ランドビジネス<8944>、メーカーズシャツ鎌倉から紳士重衣料とトラウザーズのカスタムオーダー事業を譲り受け

■東京センチュリー<8439>とNTTドコモ、EDGEMATRIXが提供する映像エッジAIプラットフォームの海外展開に関する業務提携の検討で基本合意

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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