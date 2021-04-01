

*08:15JST 4/1

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（13246.87、+201.48）

・シカゴ日経225先物は上昇（29345、大阪比+135）

・SOX指数は上昇（3124.94、+80.40）

・VIX指数は低下（19.40、-0.21）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29178.80、-253.90）

・NYダウは下落（32981.55、-85.41）

・1ドル110円70-80銭

・米原油先物は下落（59.16、-1.39）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・新年度入り

・日銀短観（3月）

・対外対内証券投資（先週）

・自動車販売台数（3月）

・消費税総額表示の義務化

・国際帝石<1605>、楽天<4755>、ソニー<6758>など社名変更

・豪貿易収支（2月）

・中国財新製造業PMI（3月）

・ユーロ圏製造業PMI（3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米ISM製造業景況指数（3月）

・フィリピン、ノルウェー、メキシコは休場《ST》