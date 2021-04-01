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記事提供元：フィスコ
*08:15JST 4/1
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（13246.87、+201.48）
・シカゴ日経225先物は上昇（29345、大阪比+135）
・SOX指数は上昇（3124.94、+80.40）
・VIX指数は低下（19.40、-0.21）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29178.80、-253.90）
・NYダウは下落（32981.55、-85.41）
・1ドル110円70-80銭
・米原油先物は下落（59.16、-1.39）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・新年度入り
・日銀短観（3月）
・対外対内証券投資（先週）
・自動車販売台数（3月）
・消費税総額表示の義務化
・国際帝石<1605>、楽天<4755>、ソニー<6758>など社名変更
・豪貿易収支（2月）
・中国財新製造業PMI（3月）
・ユーロ圏製造業PMI（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米ISM製造業景況指数（3月）
・フィリピン、ノルウェー、メキシコは休場《ST》
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