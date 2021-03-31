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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米ADP全米雇用報告など

2021年3月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:50　鉱工業生産指数(2月)　-1.2％　4.3％
08:50　貸出先別貸出金 法人(2月)　　7.29％
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　住宅着工件数(2月)　-5.1％　-3.1％
14:00　建設工事受注(2月)　　14.1％
17:00　長期国債買い入れの月間予定(4月、日本銀行)


＜海外＞
10:00　中・製造業PMI(3月)　51.0　50.6
10:00　中・非製造業PMI(3月)　52.0　51.4
10:00　中・総合PMI(3月)　　51.6
15:00　英・GDP改定値(10-12月)　　-7.8％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(3月)　6.0％　6.0％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(3月)　1.4％　1.1％
19:30　印・財政赤字(2月)　　7553.5億ルピー
21:00　印・インフラ産業8業種(2月)　　0.1％
21:00　ブ・全国失業率(1月)　14.2％　13.9％
21:00　南ア・貿易収支(2月)　　118億ランド
21:15　米・ADP全米雇用報告(3月)　50.0万人　11.7万人
21:30　ブ・基礎的財政収支(2月)　-218億レアル　584億レアル
21:30　ブ・純債務対GDP比(2月)　61.9％　61.6％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(3月)　60.0　59.5
23:00　米・中古住宅販売成約指数(2月)　-2.7％　-2.8％


印・経常収支(10-12月)　-24.0億ドル　155.3億ドル

米・FRBが「補完的レバレッジ比率(SLR)」の条件緩和措置打ち切り

「OPECプラス」、共同閣僚監視委員会(JMMC)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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