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*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:50 鉱工業生産指数(2月) -1.2％ 4.3％
08:50 貸出先別貸出金 法人(2月) 7.29％
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 住宅着工件数(2月) -5.1％ -3.1％
14:00 建設工事受注(2月) 14.1％
17:00 長期国債買い入れの月間予定(4月、日本銀行)
＜海外＞
10:00 中・製造業PMI(3月) 51.0 50.6
10:00 中・非製造業PMI(3月) 52.0 51.4
10:00 中・総合PMI(3月) 51.6
15:00 英・GDP改定値(10-12月) -7.8％
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(3月) 6.0％ 6.0％
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(3月) 1.4％ 1.1％
19:30 印・財政赤字(2月) 7553.5億ルピー
21:00 印・インフラ産業8業種(2月) 0.1％
21:00 ブ・全国失業率(1月) 14.2％ 13.9％
21:00 南ア・貿易収支(2月) 118億ランド
21:15 米・ADP全米雇用報告(3月) 50.0万人 11.7万人
21:30 ブ・基礎的財政収支(2月) -218億レアル 584億レアル
21:30 ブ・純債務対GDP比(2月) 61.9％ 61.6％
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(3月) 60.0 59.5
23:00 米・中古住宅販売成約指数(2月) -2.7％ -2.8％
印・経常収支(10-12月) -24.0億ドル 155.3億ドル
米・FRBが「補完的レバレッジ比率(SLR)」の条件緩和措置打ち切り
「OPECプラス」、共同閣僚監視委員会(JMMC)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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