

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中製造業PMI、米ADP全米雇用報告など

＜国内＞

08:50 鉱工業生産指数(2月) -1.2％ 4.3％

08:50 貸出先別貸出金 法人(2月) 7.29％

10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)

14:00 住宅着工件数(2月) -5.1％ -3.1％

14:00 建設工事受注(2月) 14.1％

17:00 長期国債買い入れの月間予定(4月、日本銀行)



＜海外＞

10:00 中・製造業PMI(3月) 51.0 50.6

10:00 中・非製造業PMI(3月) 52.0 51.4

10:00 中・総合PMI(3月) 51.6

15:00 英・GDP改定値(10-12月) -7.8％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(3月) 6.0％ 6.0％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(3月) 1.4％ 1.1％

19:30 印・財政赤字(2月) 7553.5億ルピー

21:00 印・インフラ産業8業種(2月) 0.1％

21:00 ブ・全国失業率(1月) 14.2％ 13.9％

21:00 南ア・貿易収支(2月) 118億ランド

21:15 米・ADP全米雇用報告(3月) 50.0万人 11.7万人

21:30 ブ・基礎的財政収支(2月) -218億レアル 584億レアル

21:30 ブ・純債務対GDP比(2月) 61.9％ 61.6％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(3月) 60.0 59.5

23:00 米・中古住宅販売成約指数(2月) -2.7％ -2.8％



印・経常収支(10-12月) -24.0億ドル 155.3億ドル

米・FRBが「補完的レバレッジ比率(SLR)」の条件緩和措置打ち切り

「OPECプラス」、共同閣僚監視委員会(JMMC)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》