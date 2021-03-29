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ニコライ バーグマン“母の日”限定フラワーボックス、ピンクグラデ＆優しい色彩のバラやカーネーション

2021年3月29日 19:02

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記事提供元：ファッションプレス

　ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン(Nicolai Bergmann Flowers & Design)は、母の日に向けた限定フラワーボックスをはじめとするフラワーギフトを2021年4月3日(土)に各店舗にて発売する。

　2021年の母の日に向けたフラワーギフトは、眩しいほどに鮮やかな“コーラルピンク”がキーカラー。ピンクグラデーションの花々に爽やかなグリーンの差し色を効かせたデザインと、ピンクやピーチ、ミルキーカラーといった優しい色味のバラやカーネーションを揃えたデザインの、2種を用意する。

　箱いっぱいに花々を詰め合わせたフレッシュフラワーボックス、プリザーブドフラワーボックスに加え、ロゴ入りボックスが人気のフラワーキューブアレンジメントも用意。

　さらに、カーネーションをメインに据えた母の日限定フレッシュフラワーアレンジメント、ブーケも揃える。

【詳細】
ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン
「2021年 Mother’s Day Collection」
発売日：2021年4月3日(土)
展開店舗：ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン 各店舗、オンラインショップ
※オンラインショップでは3月26日(金)～発売
商品例
・母の日限定フレッシュフラワーボックス
S(11×11×H9cm) 4,620円、M(15×15×H9cm) 7,700円、L(23×23×H9cm)※オンラインショップ限定 13,200円
・母の日限定フレッシュフラワーキューブアレンジメント
S(φ16.5×H16cm) 8,250円、M(φ20×H19cm) 12,650円
・母の日限定フレッシュフラワーアレンジメント
S(φ22×H23cm) 14,300円、L(φ28×H26cm) 20,900円
・母の日限定プリザーブドフラワーボックス
S(11×11×H9cm) 10,120円、M(15×15×H9cm) 18,150円、L(23×23×H9cm)※オンラインショップ限定 36,300円
・母の日限定プリザーブドフラワーキューブアレンジメント
S(φ13×H13.5cm) 14,850円、M(φ15×H15.5cm) 21,450円
・母の日限定フレッシュフラワーブーケ
S(φ25×H25cm) 13,200円、L(φ28×H25cm) 19,800円
※価格は全て税込。

【問い合わせ先】
ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン フラッグシップストア
TEL：03-5464-0743

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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