

*08:14JST 3/29

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29176.70、+446.82）

・NYダウは上昇（33072.88、+453.40）

・ナスダック総合指数は上昇（13138.72、+161.04）

・シカゴ日経225先物は上昇（29415、大阪比+315）

・1ドル109円60-70銭

・SOX指数は上昇（3106.28、+146.40）

・VIX指数は低下（18.86、-0.95）

・米原油先物は上昇（60.97、+2.41）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・3月期末の権利付き売買最終日

・金融審議会「市場ワーキング・グループ」会合

・中国全人代常務委員会

・英住宅ローン承認件数（2月）

・米ダラス連銀製造業景況指数（3月）

・インドは休場《ST》