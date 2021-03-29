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記事提供元：フィスコ
*08:14JST 3/29
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29176.70、+446.82）
・NYダウは上昇（33072.88、+453.40）
・ナスダック総合指数は上昇（13138.72、+161.04）
・シカゴ日経225先物は上昇（29415、大阪比+315）
・1ドル109円60-70銭
・SOX指数は上昇（3106.28、+146.40）
・VIX指数は低下（18.86、-0.95）
・米原油先物は上昇（60.97、+2.41）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・3月期末の権利付き売買最終日
・金融審議会「市場ワーキング・グループ」会合
・中国全人代常務委員会
・英住宅ローン承認件数（2月）
・米ダラス連銀製造業景況指数（3月）
・インドは休場《ST》
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